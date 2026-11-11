ECONOMIA DOMESTICA

Iren fa utili, ma cresce il debito. Energia in affanno, gas in calo

Nei primi nove mesi il gruppo aumenta i ricavi del 3,6%, ma il risultato netto avanza appena dell'1,2%. L'indebitamento sale a 4,4 miliardi, la produzione idroelettrica perde il 24% e la redditività di diversi comparti arretra. A sostenere i conti sono soprattutto i rifiuti

I ricavi superano i cinque miliardi, gli utili crescono e i vertici confermano gli obiettivi dell’anno. Ma dietro i numeri positivi esibiti da Iren nella trimestrale approvata oggi dal consiglio di amministrazione, il quadro è meno brillante di quanto suggerisca il comunicato ufficiale. Il debito continua a salire, la produzione idroelettrica subisce una pesante contrazione, la vendita del gas perde redditività e il settore energetico arretra. Soprattutto, a fronte di un fatturato cresciuto del 3,6%, l’utile netto migliora appena dell’1,2%. Una distanza che racconta una crescita tutt’altro che uniforme.

Per la multiutility partecipata dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia, guidata dal presidente esecutivo Luca Dal Fabbro e dall’amministratore delegato Gianluca Bufo, i primi nove mesi del 2026 si chiudono con 5,015 miliardi di ricavi, un margine operativo lordo di 1,027 miliardi (+2,4%) e un utile netto di 221,7 milioni, appena 2,7 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato resta positivo, ma la progressione degli utili è assai modesta rispetto all’espansione del giro d’affari.

Il debito corre più degli utili

Il dato finanziario più impegnativo riguarda l’indebitamento netto, salito a 4,416 miliardi di euro, con un incremento di 194,5 milioni rispetto alla fine del 2025, pari al 4,6%. In nove mesi, dunque, il debito aumenta a un ritmo quasi quattro volte superiore a quello dell’utile netto.

La società attribuisce l’incremento al pagamento dei dividendi, alla crescita del capitale circolante, in parte stagionale, e alla prosecuzione degli investimenti. A pesare sono anche circa 90 milioni di maggiori crediti non tariffabili nelle attività regolate. L’indebitamento cresce nonostante l’incasso di 68 milioni derivante dalla cessione a Cogesi del ramo idrico della provincia di Cuneo.

Il problema assume maggiore rilievo alla luce del piano industriale presentato appena due settimane fa: 10,4 miliardi di investimenti fino al 2035, con un indebitamento destinato a raggiungere 5,4 miliardi. La società prevede di ridurre il rapporto tra debito e margine operativo lordo e di mantenere gli attuali livelli di rating, ma l’esposizione finanziaria in valore assoluto continuerà ad aumentare.

L’energia perde colpi

La fotografia dei singoli comparti rivela squilibri ancora più evidenti. Il margine operativo lordo della divisione Energia scende da 198,3 a 189 milioni, con una flessione del 4,7%. Ancora più marcata la contrazione del risultato operativo, che perde il 19,8%. A pesare è soprattutto l’idroelettrico, la cui produzione diminuisce del 24%, penalizzata dagli interventi straordinari di manutenzione dei bacini. La minore produzione comporta una perdita di margine di 28 milioni, cui si aggiungono 7 milioni di minori certificati verdi.

Per compensare, aumenta il contributo degli impianti alimentati a gas: l’energia venduta dalla generazione termoelettrica cresce del 9,9%, mentre quella proveniente complessivamente da idroelettrico e fotovoltaico diminuisce del 16,8%.

Anche l’intensità carbonica sale a 331 grammi di CO₂ per chilowattora, contro i 313 registrati nell’intero 2025. I periodi non sono perfettamente omogenei, ma il dato segnala una maggiore incidenza della produzione da fonti fossili.

Il gas rende meno, il mercato arretra

Non va meglio nella commercializzazione. La divisione Mercato registra un margine operativo lordo in flessione dello 0,9%, ma il risultato operativo scende dell’8,8%.Il segmento della vendita del gas è particolarmente debole: il margine passa da 87,8 a 79 milioni, con una perdita del 10%. Iren attribuisce la contrazione ai minori consumi e alla riduzione dei margini unitari.

La quantità di energia elettrica direttamente commercializzata diminuisce del 5,7%, con una flessione del 5,9% nel mercato libero. Il segmento dei grossisti registra addirittura un calo del 67,9%, sebbene compensato in parte dalla crescita delle vendite alle imprese. La stessa società, nel piano industriale di ottobre, ha messo in conto una riduzione strutturale della redditività delle attività commerciali, puntando a privilegiare i margini rispetto all’espansione della clientela.

Più fatturato, ma per effetto dei prezzi

C’è poi un elemento che ridimensiona la crescita dei ricavi. L’incremento di 175 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2025 non deriva soltanto da maggiori attività o da un’espansione commerciale. L’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha prodotto un effetto positivo superiore a 350 milioni, controbilanciato per 270 milioni dalla diminuzione dei volumi delle forniture.

Una parte consistente della crescita del fatturato, dunque, è riconducibile all’andamento dei prezzi e non a maggiori quantità vendute. La redditività complessiva ne beneficia assai meno: il margine operativo lordo cresce del 2,4%, mentre quello netto, calcolato sui ricavi, passa da circa il 4,5% al 4,4%. A incidere sull’utile sono anche le maggiori imposte legate all’incremento straordinario dell’aliquota fiscale.

Rifiuti, più margini ma meno investimenti

A sostenere i risultati è soprattutto il comparto Ambiente, con un margine operativo lordo di 227 milioni, in aumento del 13,7%, e un risultato operativo cresciuto del 68,6%. Ma anche qui i numeri meritano una lettura meno celebrativa. La crescita beneficia infatti di conguagli tariffari relativi ad anni precedenti, oltre che del miglioramento dell’attività degli impianti di trattamento e dei termovalorizzatori. Non tutto l’incremento, quindi, è riconducibile alla gestione corrente.

Nello stesso comparto gli investimenti diminuiscono del 18,7%, passando da 113,1 a 91,9 milioni. Si riducono inoltre i margini delle discariche, a causa della saturazione delle volumetrie autorizzate e della conseguente contrazione dei conferimenti. Per una società che punta a rafforzare la propria presenza nella gestione dei rifiuti, anche attraverso acquisizioni come quella di ETAmbiente, il rapporto tra redditività, investimenti e capacità degli impianti sarà uno degli elementi da osservare nei prossimi esercizi.

Il peso crescente delle tariffe

Il 74% del margine operativo lordo di Iren proviene ormai da attività regolate o semiregolate. Per i vertici è una garanzia di stabilità, perché riduce l’esposizione alle oscillazioni dei mercati energetici. Ma significa anche che una quota sempre maggiore della redditività dipende da attività remunerate attraverso meccanismi tariffari e regolatori.

Il settore Reti, che comprende infrastrutture idriche, elettriche e del gas, cresce del 2%, raggiungendo 412 milioni di margine operativo lordo. La componente idrica migliora del 5,1%, beneficiando anche dei riconoscimenti tariffari collegati agli investimenti degli anni precedenti. Le infrastrutture del gas, invece, perdono il 12,2% di marginalità.

È proprio sulle reti che Iren concentrerà una parte rilevante degli investimenti futuri. Una scelta industriale comprensibile, che però rende ancora più importante verificare gli effetti sulle tariffe pagate dagli utenti e i miglioramenti effettivi dei servizi. Non basta che gli investimenti producano una remunerazione per il gestore: devono tradursi in infrastrutture più efficienti, minori perdite idriche e maggiore qualità.

Dividendi garantiti, crescita da dimostrare

Il gruppo conferma per il 2026 gli obiettivi finanziari e prevede investimenti per quasi un miliardo di euro. Nel frattempo, il piano industriale mantiene una politica di crescita dei dividendi dell’8% annuo fino al 2027 e del 6% dal 2028 al 2030.

Una prospettiva certamente gradita agli azionisti, a cominciare dai Comuni soci, per i quali le cedole rappresentano un’importante fonte di entrate. Ma la combinazione tra investimenti elevati, dividendi crescenti e indebitamento in aumento impone una verifica sulla capacità del gruppo di generare risorse sufficienti a sostenere tutti e tre gli obiettivi. Dal Fabbro rivendica la solidità della strategia, Bufo sottolinea la crescita organica e le sinergie, mentre il vicepresidente esecutivo Moris Ferretti richiama le oltre 350 assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei primi nove mesi.

I conti non descrivono un’azienda in difficoltà finanziaria, né autorizzano allarmi sulla sua tenuta. Mostrano però una multiutility che aumenta il fatturato più degli utili, accumula nuovo debito e trova nelle attività regolate la principale compensazione alle debolezze dei settori esposti al mercato. Per Torino, che di Iren è uno degli azionisti di riferimento, la questione non riguarda soltanto l’entità dei dividendi. Riguarda anche quanto costerà finanziare la crescita del gruppo e quali benefici concreti ne ricaveranno i cittadini che ogni giorno pagano bollette e tariffe dei servizi pubblici.