L. elettorale: comitati, già 17 udienze fissate, nelle prossime ore anche Milano

"Dopo due settimane sono state già fissate 17 udienze e nelle prossime ore avremo anche Milano". Lo sottolineano Pietro Adami, Maria Agostina Cabiddu, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, promotori dei ricorsi sulla riforma della legge elettorale. "Non è per noi una sorpresa - osservano - ma è comunque un risultato per coloro che hanno promosso il 25 ricorsi elettorali". Le udienze fissate sono Trento il 16 dicembre 2026, Torino il 18 dicembre 2026, Trieste il 22 dicembre 2026, Firenze il 22 dicembre 2026, Bari il 11 gennaio 2027, Lecce il 12 gennaio 2027, Ancona il 13 gennaio 2027, Roma il 14 gennaio 2027, Palermo il 15 gennaio 2027, Genova il 15 gennaio 2027, L'Aquila il 18 gennaio 2027, Caltanissetta il 26 gennaio 2027, Brescia il 28 gennaio 2027, Catanzaro il 16 febbraio 2027, Potenza il 24 febbraio 2027, Reggio Calabria il 24 febbraio 2027 e Napoli il 27 marzo 2027. "Tutto questo - osserva Zaccaria - ci fa guadare con ottimismo ai prossimi passaggi che dovrebbero portare ad una tempestiva decisione della Corte costituzionale".