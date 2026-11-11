Lo Russo e Cirio al lavoro, obiettivo Atp Finals a Torino fino al 2030

Un evento "cresciuto di edizione in edizione, sempre più bello e coinvolgente. E lavoriamo con fiducia per completare anche questo ciclo", e portare le Atp Finals a Torino fino al 2030. Continua a essere questo l'obiettivo delle istituzioni, confermato anche oggi, all'inaugurazione del Fan Village, dal sindaco Stefano Lo Russo e dal presidente della Regione Alberto Cirio. "Lavoriamo per completare anche il secondo ciclo - dice Lo Russo -. Ogni anno c'è stato un un successo crescente e tutto questo è possibile perché abbiamo lavorato bene tutti insieme in sinergia. Abbiamo dimostrato che la politica, quando condivide gli obiettivi è in grado di superare le differenze e portare a casa i risultati". E guardando al Fan Village osserva che "una delle cose più apprezzate è come la città ha gestito l'evento per quello che sta intorno al terreno di gioco, perché tutti possano immergersi nell'atmosfera del tennis mondiale e vivere il messaggio positivo dello sport. Sono certo che questa edizione batterà anche quella del 2025". Anche Cirio sottolinea che c'è "la consapevolezza di aver fatto tutti insieme un buon lavoro. E per i prossimi anni dopo il 2027 c'è molto più che fiducia, c'è la sensibilità e la sensazione chiara che chi viene qua sta bene, dai tifosi ai campioni. E quando tutti stanno bene la possibilità che ritornino è naturale, come è stato naturale il prosieguo quest'anno e l'anno prossimo. Naturalmente con Regione e Comune che parlano la stessa lingua e che fanno la loro parte, mettendo a disposizione spazi come questo, investendo e trovando le risorse quando servono, certi che qui stiamo davvero facendo il bene dello sport e delle nostre comunità. E quest'anno anche con un Fan Village più grande e coinvolgente". "Siamo pronti - aggiunge l'assessore comunale allo sport Domenico Carretta -. Torino è di nuovo al centro del mondo con un modello fatto di collaborazione e magia che stiamo anche esportando". Per il rappresentante della Fitp Paolo Damilano "oggi questo è il torneo più bello del mondo. Volevamo farlo diventare un evento a disposizione di tutta la città e la regione e lo abbiamo fatto. E il Fan Village ne è l'esempio ed è diventato il simbolo di una collaborazione straordinaria".