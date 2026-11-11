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Saracco, il terzo scomodo per Lo Russo e Marrone. Obiettivo: ballottaggio

L'ex rettore rompe gli indugi e annuncia la candidatura a Palazzo Civico. Complimenti al sindaco uscente per la gestione dei conti e punti in comune su Aska e moschea. Ma il suo ingresso nella partita può cambiare gli equilibri. E tutti e tre hanno tanto da perdere - VIDEO

Aggiungi un posto a tavola, c’è un candidato in più. E dopo tanti rumors adesso è ufficiale: Guido Saracco si candida a sindaco di Torino. L’ex rettore del Politecnico, alla guida dell’ateneo dal 2018 al 2024, ha sciolto le riserve in mattinata al Bunker, annunciando la discesa in campo alle amministrative del 2027 con Torino Innova, una lista civica alla quale saranno collegate altre due liste. «Sono pronto a candidarmi sindaco di Torino e a dare inizio a un nuovo impegno civico per la nostra città», ha dichiarato davanti ai suoi sostenitori. Mettendo subito in chiaro la filosofia della sua proposta: «Da soli non si fa nulla».

Una candidatura che si presenta come alternativa civica, aperta ai cittadini, alle associazioni, alle imprese, alle fondazioni, ai sindacati e anche ai partiti. «Non ho tessere di partito», ha precisato Saracco, che ha rivendicato la volontà di costruire un progetto trasversale, senza preclusioni ideologiche. Ma, al di là delle formule e delle ambizioni, la prima impressione è che il programma dell’ex rettore non sembri discostarsi particolarmente da quello dell’attuale amministrazione di centrosinistra. Anzi, in alcuni passaggi Saracco sembra quasi voler rassicurare più che contrapporsi.

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Sulla scia di Lo Russo

Emblematico il caso dei conti pubblici, sui quali non ha risparmiato complimenti a Stefano Lo Russo. Il sindaco uscente, secondo l’ex rettore, ha lavorato bene sul fronte del bilancio, riuscendo a ridurre il debito e a chiudere la partita dei derivati. Un riconoscimento tutt’altro che scontato per chi si propone di contendere proprio a Lo Russo la guida della città.

Ma anche sui dossier più delicati, quelli che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto politico cittadino, Saracco non sembra intenzionato a cercare lo scontro. Su Askatasuna e su altri spazi sociali come Comala si dice favorevole a mantenere esperienze di questo tipo, «purché non si superi il confine della violenza». Sulla nuova moschea la sua posizione si colloca nel solco dell'impostazione dell'attuale amministrazione. E sulla Tav non ha dubbi: è favorevole alla realizzazione dell'opera, ma invita a smettere di criminalizzare i cittadini della Val di Susa che manifestano la propria contrarietà.

Nessun grido di battaglia contro l’amministrazione uscente, né una particolare voglia di trasformare le questioni più divisive in terreno di battaglia elettorale. Saracco preferisce guardare avanti, concentrandosi su quelli che considera i grandi cambiamenti destinati a ridisegnare Torino: riscaldamento globale, intelligenza artificiale, trasformazioni demografiche e, soprattutto, il lavoro.

Un nuovo patto per Torino

È proprio quest'ultimo il tema che attraversa gran parte del suo discorso di candidatura. Una città che fatica a garantire opportunità alle nuove generazioni, nonostante la presenza di oltre 120 mila studenti universitari, molti dei quali dopo la laurea scelgono di trasferirsi altrove. «Ho contribuito a portare a Torino gli studenti e ora vorrei contribuire a trattenerli», ha spiegato. Per farlo, secondo Saracco, occorre rafforzare il sistema delle imprese e delle start-up, attrarre nuovi investimenti e creare occupazione qualificata. Ma anche ripensare servizi e urbanistica, affinché chi arriva a Torino per lavorare possa trovare condizioni adeguate per costruirsi una vita.

Insomma, un nuovo Patto per Torino che coinvolga i vari attori della città, dagli atenei alle associazioni degli industriali al terzo settore, passando per la Camera di Commercio. Quella congrega di interessi che sostenne la candidatura di un altro docente del Politecnico, quel Valentino Castellani che divenne sindaco nel 1993, simbolo di rinnovamento contro il “vecchio” impersonato dall’ex sindaco comunista Diego Novelli.

L’ex rettore individua nell’intelligenza artificiale una delle principali incognite dei prossimi anni, da governare affinché rimanga uno strumento a disposizione delle persone e non si trasformi in un sostituto del lavoro umano. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico metterà sotto pressione le reti energetiche e idriche, mentre denatalità e invecchiamento della popolazione imporranno nuove risposte sul fronte del welfare e dell’assistenza. Temi alti, che però difficilmente potranno scaldare il cuore dei torinesi in vista della campagna elettorale.

No al Modello Milano

C'è poi la questione delle disuguaglianze tra quartieri, che Saracco considera una delle fragilità più evidenti della città. La sua idea è quella di una Torino meno concentrata su un unico modello di sviluppo, con servizi, opportunità lavorative e spazi di socialità distribuiti sul territorio. Da qui anche la necessità di rivedere il Piano regolatore, con una visione che valorizzi i quartieri come piccole cittadine, ciascuna con una propria capacità di offrire servizi e occasioni di lavoro.

Una presa di distanza dal cosiddetto Modello Milano che Saracco dice addirittura di abborrire, curiosamente nel giorno in cui viene smontato il disegno della Procura meneghina. Sulle politiche abitative, invece, ritiene che serva maggiore coraggio per favorire gli interessi degli inquilini, più di quelli dei proprietari. Anche in questo caso, nulla di nuovo rispetto alla gestione Lo Russo, che con la delibera “Vuoti a rendere” andava proprio in questa direzione.

Programma aperto

Il metodo, prima ancora dei contenuti, dovrebbe essere il tratto distintivo della candidatura. Ascoltare, raccogliere proposte, mettere in rete competenze ed esperienze. È il modello che Saracco sostiene di aver sperimentato durante il suo mandato al Politecnico, anche attraverso Laboratorio Polito, e che vorrebbe riproporre a livello cittadino. Per questo ha già messo online il sito torinoinnova.it, attraverso il quale i torinesi potranno contribuire alla costruzione del programma. Un comitato composto da persone terze dovrebbe raccogliere e organizzare le idee, mentre la campagna elettorale sarà finanziata prevalentemente attraverso contributi personali e donazioni.

Il primo appuntamento sarà dedicato agli studenti, interlocutori privilegiati di un progetto che guarda soprattutto al futuro delle nuove generazioni. «Abbiamo finito per produrre per i nostri ragazzi e ragazze l'era dell'incertezza, colpevolmente», ha detto Saracco, richiamando anche la propria storia familiare e il valore dell’ascensore sociale, oggi sempre più in difficoltà. Un racconto personale nel quale trovano spazio le origini monferrine dei genitori e quelle pugliesi della moglie Debora (anche lei docente al Poli), la famiglia, i figli e la convinzione che Torino possa tornare a essere un luogo capace di offrire prospettive. Vaste programme, ma non esattamente parole nuove.

Il triello per Palazzo Civico

Con l’ingresso di Saracco, i pretendenti alla poltrona di sindaco diventano tre. Da una parte c’è Lo Russo, che ha già cominciato a lavorare con la coalizione di centrosinistra alla campagna elettorale e tra due giorni inaugurerà i “venerdì del programma”, appuntamenti pensati per raccogliere idee e proposte in ottica secondo mandato. Poi c’è Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione e nome forte di Fratelli d’Italia a Torino, considerato il candidato in pectore del centrodestra per la corsa a Palazzo Civico.

Fino a poche settimane fa, per Lo Russo la strada verso la rielezione sembrava relativamente agevole. L’arrivo di Saracco, però, cambia inevitabilmente gli scenari e rende più probabile l’ipotesi del ballottaggio. L’ex rettore potrebbe infatti intercettare una parte dell’elettorato del primo cittadino uscente, ma anche cittadini delusi o semplicemente poco entusiasti dell’attuale amministrazione, senza necessariamente appartenere al tradizionale bacino del centrodestra. Un profilo civico, con un curriculum di peso e una riconoscibilità costruita alla guida del Politecnico, che potrebbe rivelarsi particolarmente insidioso per il suo ex collega. 2016 docet: allora Piero Fassino, che sembrava avere la riconferma a portata di mano, venne clamorosamente sconfitto al ballottaggio da Chiara Appendino. Vero che il Movimento 5 Stelle era una forza politica strutturata e non una civica appena nata, ma la storia potrebbe ripetersi.

Tuttavia il rischio maggiore, in questo rinnovato scenario, potrebbe riguardare proprio il centrodestra. Se Marrone dovesse essere superato da Saracco, finendo terzo ed escluso dal ballottaggio, per la coalizione sarebbe una vera Caporetto. Un risultato che rappresenterebbe un netto passo indietro rispetto al 2021, quando Paolo Damilano riuscì a portare il centrodestra al secondo turno, prima di essere sconfitto da Lo Russo. Per FdI e alleati, dunque, la sfida non sarà soltanto contendere Palazzo Civico al centrosinistra, ma soprattutto evitare di essere relegati al terzo posto.

Naturalmente anche lo stesso Saracco ha molto da perdere: se la sua candidatura dovesse fermarsi lontano dal ballottaggio, o addirittura sotto la soglia psicologica del 10%, il progetto Torino Innova rischierebbe di trasformarsi in un’operazione di testimonianza, ridimensionando sensibilmente le ambizioni politiche (e non) dell’ex rettore. Che, almeno per il momento, sembra voler partire da un punto fermo: costruire una proposta civica, ma senza chiudere le porte a nessuno.

Nessun Terzo Polo

È forse proprio sul terreno delle alleanze che la candidatura di Saracco dovrà trovare una propria identità. L’ex rettore continua a insistere sul carattere civico dell’iniziativa, ma non esclude il dialogo con le forze politiche, Movimento 5 Stelle compreso. Un interlocutore potenzialmente interessante, considerando la difficoltà dei pentastellati a trovare una collocazione nel Campo Largo e le resistenze a un appoggio senza condizioni alla ricandidatura di Lo Russo.

«Dialoghi ce ne sono», ha ammesso Saracco, aggiungendo però di non sentire Chiara Appendino da più di due anni. Ma forse era un lapsus, intendeva giorni. Al momento, tra i rappresentanti politici presenti alla presentazione si sono visti Luca Fiorentino di +Europa, Cristina Peddis, segretaria provinciale di Azione, e Francesco Aglieri Rinella, segretario torinese del Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin. Insieme a loro anche rappresentanti di Psi, Ora! e Torino Domani, la lista di Francesco Tresso. Tutti loro hanno già partecipato ai primi incontri del tavolo di coalizione con Lo Russo: un dettaglio che rende ancora più interessante la partita delle alleanze: Saracco ha già avuto un confronto con i vertici di Azione, incontrando Ettore Rosato a pranzo a Ozegna, mentre resta da capire quale sarà la posizione definitiva delle diverse componenti.

L'ex rettore, intanto, tiene a sgombrare il campo da un possibile equivoco: «Non sono il candidato del Terzo Polo». Una precisazione che non cancella affatto i contatti già avviati con alcune forze centriste. Resta da capire se Torino Innova riuscirà davvero a diventare qualcosa di più di una candidatura di prestigio, trasformando il patrimonio di relazioni dell’ex rettore in consenso elettorale. Perché avrà pure tanti follower, ma i voti sono ben altra cosa.