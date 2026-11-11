Nursind Piemonte, sulle spalle degli infermieri peso della carenza cronica

"L'aggiornamento dell'Osservatorio sul Piano Straordinario del Personale Sanitario della Regione Piemonte (dati al 30 settembre 2026) presenta una realtà che come organizzazione sindacale denunciamo da tempo. La figura dell'infermiere resta l'anello debole e soffocato del Servizio Sanitario Regionale". Così in una nota Nursind Regione Piemonte. "A fronte dell'entusiasmo della Regione su obiettivi di spesa e reclutamenti complessivi, i numeri ufficiali sulle piante organiche del personale infermieristico - segnala Nursind - mostrano un quadro desolante fatto di target non raggiunti e vere e proprie emorragie di personale in numerose Asl e Aziende Ospedaliere". "Il saldo regionale - riferisce il sindacato - registra un aumento insignificante rispetto ai reali fabbisogni. La Consistenza al 30 giugno 2023 era di 21.213 infermieri, quella al 30 settembre 2026 è di 21.748 infermieri. La differenza netta in oltre tre anni è di appena 535 infermieri in più in tutta la regione (+2,5%). Siamo ben lontani dalla copertura delle necessità reali dei servizi, al netto dei 5.000 infermieri che continuano a mancare. L'andamento degli organici infermieristici rivela profonde spaccature sul territorio regionale". "I dati dell'Osservatorio regionale - aggiunge Nursind - dimostrano che gli infermieri continuano a subire carichi di lavoro insostenibili e condizioni di lavoro inaccettabili. Chiediamo immediatamente, un Piano speciale straordinario esecutivo dedicato esclusivamente all'Infermieristica, che vada ben oltre i risicati target previsti finora".