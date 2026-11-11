Pd, non scaricare la transizione digitale sui lavoratori dei call center

"Abbiamo voluto essere presenti oggi accanto alle lavoratrici e ai lavoratori perché riteniamo inaccettabile che il costo della transizione digitale ricada esclusivamente su chi lavora. Dietro questa vertenza ci sono persone, famiglie e professionalità che meritano prospettive e non precarietà", dichiarano Gianna Pentenero, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, e i consiglieri Alberto Avetta, Fabio Isnardi e Laura Pompeo, che stamane hanno partecipato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center e dei servizi di customer care davanti al Grattacielo della Regione Piemonte. "Il Piemonte - aggiungono i consiglieri - non può limitarsi ad assistere a una trasformazione che rischia di produrre pesanti conseguenze sociali. Occorre investire nella formazione, nella riqualificazione professionale e nelle politiche attive del lavoro, utilizzando tutte le risorse disponibili per accompagnare lavoratrici e lavoratori nella transizione tecnologica. L'innovazione rappresenta un'opportunità soltanto se è in grado di creare sviluppo e buona occupazione". Il Gruppo Pd condivide inoltre la richiesta delle organizzazioni sindacali di rafforzare le tutele per il comparto, contrastare le delocalizzazioni e promuovere una maggiore responsabilizzazione delle grandi aziende committenti rispetto agli effetti delle proprie scelte industriali sul lavoro e sui territori. "Regione Piemonte e Governo devono fare la propria parte per garantire una transizione giusta, che non lasci indietro nessuno", sottolineano i consiglieri dem.