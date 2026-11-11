Ravinale (Avs), "siamo accanto ai lavoratori dei call center"

"Il settore dei call center in Piemonte impiega circa 2000 addetti e rischia di essere completamente superato dall'avvento dell'intelligenza artificiale: come denunciato di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil occorre mettere in campo misure di sistema e non estemporanee, per far fronte a quella che è una vera e propria crisi di sistema". Così Alice Ravinale, capogruppo Avs in Consiglio Regionale, che stamane ha partecipato al presidio delle organizzazioni sindacali di fronte al Grattacielo nel giorno dello sciopero nazionale del settore. "Soltanto in Piemonte oltre a Konecta, in cui nuovamente si profila il trasferimento a Torino di un centinaio di lavoratori da Ivrea e Asti, ci sono i casi Tecnocall e Mediacom sempre ad Asti, che hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo per 62 dipendenti, al momento sospesa grazie all'applicazione della cassa di solidarietà a rotazione, e quelli di Numero Blu e di Innovaway". Per Ravinale "serve un intervento forte del Governo e della Regione, insieme alle organizzazioni sindacali e alle aziende committenti, per costruire una strategia industriale per il settore. L'innovazione tecnologica deve rappresentare un'opportunità, non una minaccia". Quindi "chiederemo unitamente ai colleghi di opposizione che le sigle sindacali vengano audite con urgenza in Terza Commissione e che la Giunta finalmente renda un'informativa e si cominci ad affrontare questa situazione, che riguarda migliaia di persone, famiglie e interi territori".