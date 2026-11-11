Wilson (Ryanair), "Torino non è complementare a Milano, ma il Piemonte tagli le tasse"

Torino può crescere ancora e non deve essere considerata semplicemente un aeroporto complementare a Milano. È uno dei messaggi lanciati da Eddie Wilson che, in un'intervista sulle strategie di Ryanair, dedica particolare attenzione alle prospettive dello scalo piemontese. La compagnia vede opportunità di sviluppo, ma individua anche una condizione precisa per aumentare i collegamenti: rendere più competitive le tariffe aeroportuali. "Qui lavoriamo con l'aeroporto di Torino e siamo pronti a mettere più capacità. Ma il Piemonte deve fare qualcosa sulle tasse", afferma Wilson. Il tema è quello dei costi aeroportuali, considerati dal manager il principale elemento che determina la competitività di uno scalo. "I costi energetici sono sostanzialmente gli stessi ovunque operiamo. I prezzi degli aeromobili e i costi di manutenzione sono più o meno gli stessi. La differenza è rappresentata dai costi aeroportuali". Wilson cita l'esempio di altre regioni italiane che hanno ridotto alcune imposte per favorire il traffico aereo, con ricadute positive in termini di passeggeri, occupazione e attività economiche. Ryanair ha presentato il più ampio operativo invernale di sempre su Torino con due nuovi aeromobili basati presso lo scalo: 5 aeromobili totali (investimento di 500 milioni di dollari), 40 rotte (10 nuove: Bratislava, Budapest, Danzica, Glasgow, Katowice, Malaga, Praga, Tirana, Varsavia e Breslavia) e 1,8 milioni di posti disponibili nella stagione invernale (+25%). "L'aggiunta di due nuovi aeromobili basati a Torino rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione con Ryanair, partner fondamentale per la crescita del nostro aeroporto. Con cinque aerei basati e un'offerta invernale mai così ampia, rafforziamo la connettività di Torino e del Piemonte, offrendo a chi vive nel nostro territorio più destinazioni e maggiori possibilità di viaggio a prezzi accessibili. Il potenziamento del network internazionale amplia al tempo stesso i bacini di riferimento per il turismo incoming" commenta il ceo di Torino Airport, Andrea Andorno.