POLITICA & GIUSTIZIA

Archiviata l'inchiesta su Chiarelli.

Pure il Tar annulla le contestazioni

Si chiude la vicenda del contributo elettorale finito al centro di un esposto del Pd novarese. Il gip esclude l'elemento soggettivo del reato, i giudici amministrativi rilevano la tardività dei rilievi sul rendiconto. Ma per l'assessora resta il gelo di FdI

Finalmente una buona notizia per Marina Chiarelli, anzi due. Non riguardano il suo futuro all’interno di Fratelli d’Italia, che resta quantomeno incerto, ma arrivano dalle aule di tribunale. La vicenda giudiziaria legata a un contributo elettorale ricevuto durante la campagna del 2024 si chiude infatti con un doppio risultato favorevole per l’ex vicesindaca di Novara, oggi assessora alla Cultura nella giunta regionale guidata da Alberto Cirio.

Prima l’archiviazione del procedimento penale, poi la vittoria davanti al Tar del Piemonte. Due passaggi distinti, entrambi favorevoli a Chiarelli, finita al centro di una controversia politica e giudiziaria dopo un esposto presentato dal Partito Democratico di Novara, guidato dal capogruppo a Palazzo Cabrino Nicola Fonzo.

Il caso

Al centro della vicenda c’era un finanziamento di circa 2.500 euro versato da una cooperativa sociale durante la campagna elettorale del 2024. Secondo quanto contestato nell’esposto, il contributo sarebbe stato erogato in violazione della normativa che disciplina i finanziamenti alla politica.

Un caso che aveva alimentato polemiche e richieste di chiarimento, ma che ha trovato una prima risposta sul fronte penale. Al termine delle indagini, infatti, la Procura di Novara ha chiesto l’archiviazione del fascicolo. Una richiesta accolta dal gip Bartolomeo Romanelli, che ha rilevato l’assenza dell’elemento soggettivo del reato. In sostanza, secondo quanto emerso nel procedimento, il contributo era stato regolarmente dichiarato e rendicontato dai soggetti coinvolti, circostanza ritenuta indicativa della loro inconsapevolezza rispetto a eventuali irregolarità. L’archiviazione è dunque arrivata al termine della valutazione giudiziaria degli elementi raccolti.

La decisione del Tar

Ma non è finita qui. Chiarelli, assistita dall’avvocato Jacopo Gendre, aveva intrapreso anche la strada della giustizia amministrativa, impugnando una serie di delibere con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Torino aveva sostanzialmente respinto il suo rendiconto elettorale.

Anche su questo fronte l’esito è stato favorevole all’assessora. Il Tar del Piemonte ha infatti annullato i provvedimenti impugnati, rilevando la tardività delle contestazioni. Una pronuncia che interviene quindi sul piano amministrativo e si aggiunge all’archiviazione del procedimento penale.

Due decisioni che consentono a Chiarelli di voltare pagina rispetto a una vicenda che per mesi ha alimentato polemiche e tensioni politiche. «Le polemiche passano, i fatti restano. Ora si riparte, più forti e determinati di prima», è stato il commento a caldo dell’assessora. «Il gip archivia perché il fatto non costituisce reato. Il Tar accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti sul rendiconto elettorale. Dopo mesi di esposti, contestazioni e polemiche, questa vicenda trova la sua fase conclusiva con le risposte delle sedi giudiziarie. Ora si volta pagina», ha concluso.

Vittoria giudiziaria, crisi politica

La doppia pronuncia favorevole arriva in un momento tutt’altro che semplice per Chiarelli, sempre più isolata all’interno di Fratelli d’Italia. Già lo scorso anno, dopo aver perso il sostegno del suo padrino politico, il senatore Gaetano Nastri, le erano state sottratte le deleghe allo Sport e al Turismo, affidate al collega di partito Paolo Bongioanni, lasciandole la sola Cultura nella giunta Cirio.

Dopo una serie di mosse che nei mesi scorsi erano sembrate ammiccare a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, continuano a circolare indiscrezioni su un possibile avvicinamento a Forza Italia, confidando nei buoni uffici di Cirio. Un passaggio che altererebbe gli equilibri politici della sua giunta. Il governatore lo sa bene e, almeno per ora, prende tempo.

L’archiviazione e la sentenza del Tar non risolvono i problemi politici di Chiarelli, né cancellano le difficoltà nei rapporti con il suo partito e all’interno della maggioranza regionale. Le restituiscono però un argomento importante nella difesa della propria posizione: sul contributo elettorale del 2024, entrambe le sedi giudiziarie si sono pronunciate a suo favore, sia pure per ragioni differenti.

Si chiude così uno dei capitoli più delicati degli ultimi mesi. Resta aperta, invece, la partita politica. E per Chiarelli, uscita vincitrice dai tribunali, la sfida più difficile potrebbe essere proprio quella che l’attende fuori dalle aule giudiziarie.