VERSO IL 2027

Scateno cerca vo(l)ti in Piemonte. Castelli a caccia di candidati

Dopo l'alleanza con Meloni, Sud chiama Nord prova a mettere radici nella regione. L’ex viceministra grillina offre la segreteria regionale e sonda ex parlamentari come Tiramani e Giacometto, ma anche il forzista Pella e persino l'ex diessino Nigra

C’è una poltrona che Laura Castelli sembra disposta a offrire a chiunque risponda al telefono: quella di segretario regionale di Sud chiama Nord. Un incarico sulla carta prestigioso, con un piccolo inconveniente: il partito, in Piemonte, è ancora tutto da costruire. Ma dopo aver incassato l’alleanza con Giorgia Meloni, il vulcanico Cateno De Luca, per gli amici e soprattutto per i detrattori “Scateno”, ha deciso che è arrivato il momento di mettere radici anche sopra il Po. E ha affidato la missione alla sua presidente nazionale, torinese di nascita e messinese d’adozione, che negli ultimi giorni ha intensificato telefonate e abboccamenti in vista delle prossime elezioni politiche.

Il criterio di selezione, almeno a giudicare dai nomi che circolano, pare piuttosto elastico. Ex leghisti, ex berlusconiani, forzisti ancora in servizio e perfino vecchi dirigenti della sinistra postcomunista. Più che un partito, un ufficio di collocamento per politici in cerca di una seconda occasione.

Da “Questo lo dice lei” a “Segretario lo faccio lei”

La Castelli è quella del celebre «Questo lo dice lei», rivolto a Pier Carlo Padoan durante una discussione televisiva sullo spread. Ex pasionaria grillina, sottosegretaria e poi viceministra dell’Economia nei governi Conte e Draghi, ha seguito Luigi Di Maio nella fallimentare avventura di Impegno Civico, prima di trovare riparo sotto le insegne del tribuno siciliano. Oggi è anche vicesindaca di Messina, nella giunta di Federico Basile.

Già nel febbraio 2024 aveva annunciato con grandi squilli di tromba lo sbarco piemontese del movimento. All’assemblea inaugurale si ritrovarono poco più di quattro amici al bar. Due anni e mezzo dopo, la situazione non appare radicalmente cambiata. Tanto che appena un mese fa, quando le abbiamo chiesto conto del radicamento del partito, Castelli ha fatto sapere di non voler parlare con noi. Evidentemente preferisce cercare iscritti piuttosto che rispondere alle domande.

Gli ex parlamentari nel mirino

Tra i destinatari delle avances figurano Paolo Tiramani e Carlo Giacometto, due ex deputati che conoscono bene i corridoi di Montecitorio e ancora meglio le complicazioni del ritorno in Parlamento. Il primo, già sindaco di Borgosesia, consigliere regionale e parlamentare della Lega, è un protagonista della politica valsesiana. Il secondo, storico esponente di Forza Italia, ha alle spalle dieci anni in Consiglio provinciale e una legislatura alla Camera, dove era stato eletto nel 2018 nel collegio di Settimo Torinese. Due profili diversi, accomunati dall’esperienza parlamentare e dalla possibilità di rimettersi in gioco sotto un nuovo simbolo. Per entrambi, al momento, si parla di contatti, non di adesioni. Ma la pesca a strascico della Castelli non si ferma agli ex.

Pella, il forzista con la valigia?

Il nome politicamente più significativo è quello di Roberto Pella, deputato biellese di Forza Italia, sindaco di Valdengo e vicepresidente dell’Anci. Un amministratore di lungo corso, con una rete di rapporti negli enti locali che farebbe assai comodo a un movimento deciso a presentarsi sotto le insegne di Sindaci d’Italia.

Pella è alla seconda legislatura a Montecitorio, ma sul suo futuro incombe la (quasi) certezza di essere tagliato fuori dalle prossime liste azzurre. Una prospettiva che spiegherebbe l’interesse della Castelli e la ricerca di possibili alternative.

E qui la faccenda si fa curiosa: mentre Meloni accoglie De Luca nella coalizione, la sua nuova alleata piemontese va a bussare proprio alla porta di un parlamentare del partito di Antonio Tajani. Un modo piuttosto originale di rafforzare il centrodestra, sottraendo eventualmente personale politico agli alleati.

Persino un ex segretario dei Ds

Ma la spigolatura più gustosa riguarda Alberto Nigra. Ex segretario torinese dei Democratici di Sinistra, già consigliere comunale e deputato dell’Ulivo, appartiene a quella generazione di dirigenti cresciuti nella sinistra postcomunista che hanno poi cambiato più volte approdo politico.

Nel 2010 sostenne Roberto Cota alle Regionali con una lista del Nuovo Psi. Successivamente passò per l’area liberalsocialista, +Europa e Azione, fino a partecipare nel 2021 all’operazione civica a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Paolo Damilano. Un curriculum che rende meno sorprendente l’interessamento della Castelli, anche se l’eventuale passaggio sotto le insegne di un autonomista siciliano alleato di Meloni aggiungerebbe un’altra tappa a un itinerario già piuttosto movimentato.

Anche Nigra risulta tra i contattati, senza che questo significhi una sua disponibilità. Del resto, se il problema è trovare qualcuno disposto a fare il segretario regionale, un ex segretario può sempre tornare utile. Poco importa di quale partito.

Scateno, il Masaniello in mutande

A dirigere l’orchestra è Cateno De Luca, 54 anni, già sindaco di Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, oggi primo cittadino di Taormina. Un passato democristiano, una carriera da tribuno e una particolare inclinazione per la politica-spettacolo. Celebre la protesta in mutande all’Assemblea regionale siciliana, con tanto di Bibbia e Pinocchio, contro il governo di Totò Cuffaro. La stessa Meloni, accogliendolo nel centrodestra, gli ha riconosciuto «un pizzico di follia».

Scateno, però, non si accontenta della Sicilia. Alla convention romana ha corteggiato i reduci della vecchia Lega Nord, da Mario Borghezio a Paolo Grimoldi, arrivando a offrire una candidatura a Renzo Bossi, figlio del Senatùr. Un autonomista meridionale che cerca voti tra gli orfani del Carroccio: difficile immaginare una nemesi più divertente per chi un tempo gridava contro Roma ladrona.

Il progetto è raccogliere amministratori, civici ed esponenti in cerca di una nuova collocazione sotto il simbolo di Sindaci d’Italia. Con un obiettivo dichiarato: raggiungere il 3% alle Politiche. E con una singolare clausola politica: alleato di Meloni a Roma, De Luca mantiene le mani libere in Sicilia, dove resta avversario del governatore forzista Renato Schifani.

Dalle liste ai quattro amici al bar

Per Castelli, intanto, il lavoro è appena cominciato. E la fretta si spiega anche con il precedente del 2024, quando il movimento si presentò alle Regionali piemontesi nella lista Libertà, un assemblaggio di otto simboli che andava dagli ex missini ai No Pass, passando per il Popolo della Famiglia e gli euroscettici.

Ora, con la benedizione della premier, si cerca di cambiare scala. Non più soltanto sigle da mettere insieme, ma nomi riconoscibili da schierare nelle liste. Meglio se già parlamentari, possibilmente con un seguito personale e, soprattutto, con qualche motivo per guardarsi attorno.

C’è solo un dettaglio da risolvere: prima di distribuire le candidature bisognerà trovare i candidati, prima di nominare il segretario occorrerà individuare qualcuno disposto a fare il segretario e, possibilmente, prima di celebrare il radicamento territoriale sarebbe utile avere un partito sul territorio. Per il momento il Sud chiama, la Castelli telefona e il Piemonte resta in attesa di sapere chi risponderà. Magari questa volta saranno più di quattro amici al bar.