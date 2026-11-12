Risiko mortale

Nei giorni scorsi l’attenzione dei media si è concentrata quasi esclusivamente sugli attacchi alla rete informatica avvenuti ad opera di hacker professionisti. Le notizie circolate in merito sono state tante, ma poche quelle reali e utili a comprendere la vicenda. L’unico dato certo è la falla che riguarda il nostro sistema di sicurezza cibernetica: apparentemente un vero colabrodo.

I riflettori sono stati puntati, quindi, sui frigoriferi dei supermercati e sugli allarmi bomba inviati a numerose compagnie aeree. I responsabili delle vendite hanno dovuto gettare via una grande quantità di merce esposta a temperature non idonee per la sua corretta conservazione, mentre, tra il 3 e il 5 novembre 2026, diciannove segnalazioni di ordigni a bordo hanno coinvolto voli in transito nei cieli europei, inclusi gli scali italiani di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. A quanto pare, anche 240 scuole romane sono state bersaglio di telefonate che annunciavano attentati contro le loro aule, ma questi episodi non sono stati ritenuti degni di attenzione da parte di stampa e TV. L’ipotesi è che si tratti, in tutti i casi, di azioni di terrorismo psicologico.

La politica non ha alcun dubbio su chi siano i mandanti, individuati sin da subito in alcuni siti filo-russi. Il primo indiziato è “Combattenti dello Stato Maschile” (o Male Legion): un movimento misogino e omofobo messo fuorilegge in Russia. Nelle loro rivendicazioni, i “Combattenti” giustificano le azioni illegali all’interno di una lotta contro un presunto “regime femminista”.

In sintesi, poiché le indagini sono ancora in corso, non è dato sapere se il responsabile di questo clima retto sull’inquietudine sia un sito filo-russo bandito in patria (quindi più semplicemente un gruppo omofobo, a prescindere dalla sua nazionalità) oppure se si tratti del frutto di incursioni informatiche iraniane. L’unico dato certo è il solito dito accusatorio puntato da una parte della classe politica, a volte garantista e a volte no, così come è certa la fallibilità del sistema di sicurezza che l’Italia gestisce facendo ampio uso di sistemi tecnologici israeliani.

Al contempo, a quanto pare, la guerra ibrida la portiamo avanti anche noi occidentali. Alcuni hacker ucraini, in collaborazione con altri bielorussi, hanno violato il sistema di un sito governativo moscovita individuando oltre 400 mila certificati di morte legati al conflitto in corso. Sebbene manchi una conferma definitiva, viene ugualmente accreditata come veritiera l’ipotesi di un numero di caduti, tra le fila russe, che si avvia verso il mezzo milione: un dato terribile, qualora corrispondesse al vero, sia sul piano umano sia dal punto di vista geopolitico.

Un conflitto in grado di generare così tanti morti tra i soldati di una superpotenza nucleare (dettaglio spesso dimenticato dai più), oltre a un numero altrettanto elevato di caduti tra i ranghi ucraini (a cui si somma una quantità altissima di disertori ed espatriati dalle schiere di Kiev) è destinato a durare fino al crollo di una delle due parti in causa. Sono troppe le vittime e troppi gli interessi economici alla base di una guerra sempre più intricata per poter essere archiviata definitivamente, soprattutto affidandosi alle sole dichiarazioni di “vittoria assoluta” dell’uno sull’altro.

Questo dato, se supportato da numeri reali e non solo frutto di azioni propagandistiche, dimostrerebbe da un lato l’incapacità della Russia di invadere altri Paesi confinanti, e dall’altro indicherebbe un considerevole numero di soldati della Federazione Russa uccisi grazie alle armi fornite dalla NATO. I russi hanno già pagato il conto della Seconda guerra mondiale con 22 milioni di vittime (molte delle quali giustiziate nei lager nazisti) e una cicatrice nel tessuto sociale della nazione che, a distanza di decenni, è comprensibilmente ancora aperta: le presunte centinaia di migliaia di morti in questo conflitto contro l’Occidente difficilmente potrebbero essere cancellate dalla firma di un trattato di pace, e alle ferite inferte da Hitler nella carne viva della Russia si aggiungeranno senz’altro quelle procurate dalla guerra per delega combattuta, dagli occidentali, in Ucraina.

I giovani sembrano essere gli unici ad aver compreso fino in fondo la gravità della situazione attuale. Il baratro verso cui camminiamo, aspettando Sanremo, è stato demarcato attraverso l’affissione di cartelli di pericolo da migliaia di studenti scesi in corteo nelle strade europee. In questi ultimi giorni, nella sola Parigi, hanno sfilato per la città 250 mila persone chiedendo, a una classe politica sovente distratta dalle instancabili lobby, di dimostrare buon senso e vicinanza alla popolazione: la risposta, purtroppo, è stata affidata ancora una volta ai manganelli delle forze di polizia.

Stiamo sostenendo due guerre senza conoscere i motivi reali del nostro coinvolgimento. Al popolo spettano esclusivamente giustificazioni partorite dalla retorica della propaganda, ma nessuna spiegazione credibile su una guerra globale mai dichiarata, eppure combattuta, che sta causando centinaia di migliaia di morti ovunque e gettando sul lastrico i pensionati insieme ai lavoratori.

Mentre attendiamo tutti di conoscere le vere ragioni geopolitiche per cui dobbiamo armarci per sparare a russi, iraniani e cubani, il gas ad uso domestico (fornelli e riscaldamento) è aumentato del 400% rispetto all’anno scorso. Le bollette del riscaldamento obbligheranno molte famiglie al distacco del contatore per morosità.

In questa partita individuare i buoni e i cattivi è davvero un gioco da ragazzi: occorre solo sedersi un attimo e iniziare a riflettere immersi nel silenzio. È questione di pochi secondi.