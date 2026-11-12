In Piemonte il maggior aumento di pluriclassi

In dieci anni in Piemonte sono state chiuse otto sedi scolastiche e, se si esclude la provincia di Torino (34,3%), la quota di 14-19enni che vive in un Comune senza scuole superiori supera il 40% in tutte le province. Il Piemonte è la regione con il più alto numero di pluriclassi nella primaria (468) ed anche quella che ha registrato il maggior incremento (+111). I dati emergono dalla XVII edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo 'Scuola liberatutti', diffusa oggi da Save the Children in vista della Giornata mondiale dell'Infanzia, che si celebra ogni anno il 20 novembre. In Piemonte, la dispersione scolastica si attesta al 7,2%, al di sotto della media nazionale (8,2%). In Italia il 35,7% delle scuole dell'infanzia ha classi vuote, con pochi bambini, a rischio chiusura: per quanto riguarda le province piemontesi, in testa Verbano-Cusio-Ossola con il 55,8%, seguita da Biella (44,6%), Vercelli (40,5%), Alessandria (35,8%), Novara (34,6%), Torino (28%), Asti (25,3%) e Cuneo (24,1%). Il Piemonte è al sesto posto per quota di classi della scuola primaria che offre il tempo pieno a 40 ore (49,8%). Sul territorio regionale l'83,8% dei bambini usufruisce del servizio mensa. Dal rapporto emerge che il 46,6% delle scuole del Piemonte risulta privo del certificato di agibilità. La percentuale di scuole accessibili e prive di barriere architettoniche varia a livello provinciale: Asti (31,3%), Verbano-Cusio-Ossola (33,5%), Vercelli (38,9%) e Cuneo (42,4%), Novara (45,4%), Torino (46,6), Biella (47,2%), Alessandria (49,1%). Gli alunni con Bisogni educativi speciali (Bes) nel 2024-25 raggiungevano il 17,1% in Piemonte (il 12,9% a livello nazionale).