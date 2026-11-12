Documenti falsi al Frejus, due arresti

Due cittadini serbi di 25 e 27 anni sono stati arrestati dalla polizia di frontiera al traforo del Frejus, a Bardonecchia, nel Torinese, perché trovati in possesso di documenti d'identità falsi. I due viaggiavano sullo stesso autobus, proveniente da Milano e diretto a Lione, sedevano uno accanto all'altro e risultavano associati al medesimo documento di viaggio. Una circostanza che, secondo gli investigatori, fa ipotizzare un collegamento tra loro. Il venticinquenne, fermato durante un controllo sulla piattaforma italiana del traforo, ha esibito una carta d'identità elettronica slovena intestata a un'altra persona. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il documento era contraffatto e di risalire alle reali generalità dell'uomo. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche una patente slovena falsa. Anche il ventisettenne era in possesso di una carta d'identità slovena contraffatta e intestata a un'altra persona. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato un borsone che l'uomo aveva inizialmente negato di avere con sé. All'interno erano nascosti, tra gli indumenti, diversi documenti falsi, alcuni intestati a terze persone, dispositivi di segnalazione visiva e adesivi con la scritta 'Guardia Civil', che imitavano quelli della polizia spagnola. Il ventisettenne ha riferito agli agenti di aver nascosto l'esistenza del borsone perché conteneva oggetti illeciti destinati a una persona che avrebbe dovuto incontrare in Spagna. Entrambi sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il venticinquenne è stato inoltre denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e falsità materiale, mentre al ventisettenne sono stati contestati anche la falsità materiale e il possesso di segni distintivi contraffatti.