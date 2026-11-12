Stellantis, a Mirafiori Carrozzerie nuova cassa integrazione

Prosegue il ricorso alla cassa integrazione nello stabilimento di Mirafiori Carrozzeria, che conferma "il perdurare di una situazione di forte incertezza produttiva e occupazionale". Nella settimana dal 16 al 20 novembre compresi, il provvedimento interesserà i lavoratori impegnati sulle attività legate al modello Fiat 500. Lo rendono noto le Rsa Fim e Uilm della Carrozzeria di Mirafiori. L'azienda ha motivato la decisione con la mancanza di componenti. Saranno esclusi dalla sospensione i lavoratori operanti nei reparti Special Vehicle, Rg Premium, Drosso e Rivalta, oltre ai lavoratori della Maserati. Ancora una volta - dicono i sindacati - i lavoratori sono chiamati a subire le conseguenze di una situazione che continua a non offrire prospettive chiare e stabili sul futuro produttivo del sito. È indispensabile che arrivino rapidamente risposte concrete e investimenti in grado di garantire continuità lavorativa, saturazione degli impianti e certezze occupazionali. Abbiamo chiesto all' azienda che su base volontaria si possa essere ricollocati in altri stabilimenti produttivi.