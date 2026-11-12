LA SACRA RUOTA

Mirafiori, quinta settimana di cassa. La 500 si ferma fino al 2027?

Un altro stop per le Carrozzerie, mentre il calendario produttivo lascerebbe appena dieci giorni di lavoro prima della fine dell'anno. A dicembre scadono i 400 interinali. Ma nello stesso comprensorio le Meccaniche lavorano a pieno ritmo e cercano personale

A Mirafiori c’è chi lavora venti turni alla settimana e chi, da oltre un mese, non ne fa neppure uno. Stesso comprensorio industriale, stessa proprietà, destini opposti. Mentre alle Meccaniche si festeggia il milionesimo cambio prodotto e si cercano nuovi addetti, alle Carrozzerie la Fiat 500 ibrida continua a restare ferma.

Stellantis ha appena comunicato la quinta settimana consecutiva di cassa integrazione e, secondo le indiscrezioni sul calendario produttivo, da qui alla fine dell’anno resterebbero appena dieci giorni di lavoro. Altro che le centomila vetture annunciate per rilanciare lo stabilimento torinese: il 2026 rischia di chiudersi sotto quota 55mila, ibride ed elettriche comprese. E a dicembre scadono i contratti di quattrocento interinali.

Altro stop, dicembre già compromesso

L’ultima comunicazione aziendale riguarda la settimana dal 16 al 20 novembre, durante la quale resteranno sospese le attività legate alla Fiat 500. La motivazione ufficiale è ancora una volta la mancanza di componenti. Lo riferiscono le rappresentanze sindacali di Fim e Uilm, precisando che il provvedimento non interesserà i reparti Special Vehicle, Rg Premium, Drosso e Rivalta, né i lavoratori Maserati.

Ma la prospettiva è persino peggiore. Secondo indiscrezioni, Stellantis avrebbe programmato soltanto altre due settimane di produzione prima della fine dell’anno: dal 23 al 27 novembre e dal 30 novembre al 4 dicembre. Poi tutti fermi, con una ripresa che slitterebbe direttamente al 2027. L’azienda non conferma il calendario, precisando che l’attività viene definita settimana per settimana. Una risposta che, anziché dissipare le preoccupazioni, restituisce la misura dell’incertezza in cui continua a vivere lo stabilimento.

Centomila promesse, 50mila vetture

I numeri raccontano la distanza tra gli annunci e la realtà. Nei primi nove mesi del 2026 a Mirafiori sono state prodotte 46.323 Fiat 500, contro le 18.450 dello stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento del 151,1%, certamente significativo, ma favorito da una base di partenza disastrosa.

La Fim-Cisl aveva inizialmente ipotizzato una chiusura d’anno intorno alle 60mila vetture, già ben lontana dall’obiettivo delle 100mila unità annue per la sola versione ibrida indicato da Stellantis. Adesso le previsioni si abbassano ulteriormente: il consuntivo potrebbe fermarsi poco sopra quota 50mila, comunque sotto le 55mila unità complessive tra ibride ed elettriche. In sostanza, il modello chiamato a salvare le Carrozzerie rischia di chiudere l’anno con volumi complessivi appena superiori alla metà di quelli prospettati per la sola ibrida.

Le centraline che mancano

All’origine degli ultimi stop ci sarebbe la carenza di componenti elettronici destinati alle centraline del motore N3 Gse, utilizzato sia dalla 500 ibrida sia dalla Pandina prodotta a Pomigliano d’Arco. Il fornitore coinvolto sarebbe Marelli, le cui difficoltà nelle consegne stanno creando problemi a entrambi gli stabilimenti.

Ma sarebbe riduttivo attribuire tutto alla componentistica. Da settimane i sindacati segnalano anche una debolezza degli ordinativi della 500 ibrida, insufficiente a garantire i volumi attesi. Due problemi che si sommano, rendendo ancora più fragile una fabbrica affidata sostanzialmente a un unico modello di grande serie. Da qui la richiesta, rivolta al gruppo guidato da Antonio Filosa, di assegnare a Mirafiori una nuova vettura. Perché, anche risolta l’emergenza delle centraline, resterebbe da capire quante 500 il mercato sia effettivamente disposto ad assorbire.

C’è un’altra Mirafiori

Il contrasto diventa evidente spostandosi dalle Carrozzerie al polo delle Meccaniche. Qui, negli spazi un tempo occupati da fucine e stampaggio, dall’aprile 2024 funziona un impianto completamente rinnovato, grazie a un investimento di circa 60 milioni di euro. Si producono componenti per Panda e 500, traverse e soprattutto il cambio automatico elettrificato eDCT, destinato agli stabilimenti europei di Stellantis. Torino condivide questa produzione con Metz, in Francia, e poche settimane fa è stato celebrato il traguardo del milionesimo cambio.

Una realtà agli antipodi rispetto alle Carrozzerie: venti turni settimanali, attività per dodici mesi all’anno, ferie estive organizzate a rotazione e fermate limitate alla manutenzione della domenica mattina. Nel polo lavorano circa 1.500 persone, delle quali 800 impegnate nella sola produzione eDCT. E, mentre alle Carrozzerie si teme per il rinnovo dei contratti a termine, alle Meccaniche si selezionano nuovi interinali.