Minaccia personale pronto soccorso e danneggia arredi, arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) con l'accusa di minaccia nei confronti di personale sanitario, danneggiamento aggravato di struttura sanitaria, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio dopo aver dato in escandescenza, nella notte appena trascorsa, all'interno del pronto soccorso cittadino. L'uomo, in forte stato di agitazione forse causato dall'abuso di sostanze alcoliche, ha danneggiato alcuni arredi e le porte della sala d'attesa della struttura e, dopo le minacce al personale in servizio, si è scagliato contro i militari. Bloccato, ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma di Domodossola in attesa dell'udienza di convalida.