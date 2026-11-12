Cardinale Repole, appello per la colletta alimentare

"Carissimi, il costo della vita sta diventando insostenibile per migliaia di famiglie in difficoltà economica in tutto il Piemonte. La situazione si è fatta drammatica per troppe persone. Per questa ragione, rivolgo un appello accorato alle popolazioni di Torino e Susa, delle campagne e delle valli: sabato 14 novembre rechiamoci tutti nei supermercati che aderiscono alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e acquistiamo prodotti alimentari a lunga conservazione". Così l'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, Roberto Repole. "Potremo consegnarli - ha aggiunto - ai volontari in servizio lungo tutta la giornata, perché li distribuiscano ai poveri nei prossimi mesi attraverso decine di associazioni di volontariato". "Cari amici, ci aspetta un inverno difficile - ha sottolineato il cardinale - e sono certo che stiamo facendo tutti fatica a sostenere le spese domestiche, però vi esorto: non permettiamo che la nostra fatica riduca gli spazi della carità. Facciamo il contrario: moltiplichiamo i gesti di solidarietà e abbiamo fiducia nel fatto che l'egoismo ci intossica la vita e ci fa stare sempre più male, mentre la generosità esprime la parte più vera e viva di tutti noi! Ho speranza che donando riceveremo, e che portando lo sguardo sui fratelli e sulle sorelle potremo accorgerci dello sguardo di amore del Signore su tutti noi".