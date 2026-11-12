Aeroporti: sindaci Milano, Genova e Torino "coordinare attività nord-ovest"

Coordinare e integrare le attività dei quattro aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo con l'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale del territorio, valorizzando al contempo le vocazioni delle aree servite. Lo chiedono i sindaci di Milano, Torino e Genova che propongono di avviare un percorso condiviso con le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria. I sindaci Giuseppe Sala, Stefano Lo Russo e Silvia Salis chiedono l'avvio di un tavolo istituzionale con i presidenti delle tre Regioni, così da individuare le modalità più efficaci per sfruttare le potenzialità dei quattro aeroporti: "Il rafforzamento del sistema aeroportuale - dichiarano Sala, Lo Russo e Salis - costituisce una straordinaria opportunità per sostenere questo ruolo, attrarre investimenti, migliorare i collegamenti internazionali e generare nuove occasioni di crescita e occupazione". "Crediamo che questa prospettiva - proseguono i sindaci - debba essere affrontata attraverso un confronto istituzionale ampio, capace di coinvolgere le città e le Regioni interessate, valorizzando le specificità e le vocazioni di ciascuno scalo e garantendo benefici concreti a tutti i territori. Per questo proponiamo di approfondire le opportunità di integrazione, individuare obiettivi comuni e definire le condizioni per un progetto di lungo periodo». «Una strategia di questa portata - concludono - richiede una governance condivisa, impegni chiari sugli investimenti, attenzione allo sviluppo dei singoli aeroporti e una prospettiva equilibrata di crescita. Milano, Torino e Genova possono svolgere insieme un ruolo decisivo nella costruzione di un sistema aeroportuale più forte, competitivo e connesso ai grandi circuiti internazionali".