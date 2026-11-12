VERSO IL 2027

Appendino tra il vecchio amore per Saracco e il rospo Lo Russo

Cinque anni fa tentò con Conte e Letta di candidare l'ex rettore per sbarrare la strada al suo avversario. Oggi nega di essere dietro la corsa del prof. a Palazzo Civico, ma non lesina apprezzamenti. Intanto, potrebbe essere costretta a ingoiare il campo largo

Se cinque anni fa fosse riuscita nel suo intento, oggi non staremmo qui a parlare della ricandidatura di Stefano Lo Russo. L’allora sindaca di Torino Chiara Appendino, con la sponda di Giuseppe Conte ed Enrico Letta, aveva infatti cercato di costruire un’alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle candidando quello che era già il suo più acerrimo avversario, l’allora capogruppo dem, che l’aveva trascinata in tribunale. Uno sgarbo che Appendino non gli ha mai perdonato e che ha contribuito ad alimentare un’avversione politica mai davvero sopita.

L’operazione fallì, per molte ragioni (non solo personali) Saracco si sfilò e Lo Russo conquistò la fascia tricolore. Un lustro dopo il professore torna in campo, Appendino gli riserva parole lusinghiere e, per un curioso contrappasso, il Movimento 5 Stelle potrebbe ritrovarsi a sostenere proprio il sindaco che lei aveva cercato di fermare: quel campo largo che nel 2021 avrebbe dovuto escludere Lo Russo potrebbe nel 2027 nascere proprio attorno alla ricandidatura dell’attuale inquilino di Palazzo civico. Chissà.

“Ci avevo provato”

«Io ci avevo provato una volta e non ero riuscita, quindi mi fa sorridere che si costruiscano questi retroscena». A margine del sorteggio delle Atp Finals, Appendino liquida così le indiscrezioni che la vorrebbero nuovamente dietro la candidatura di Saracco. E precisa che non si sentono da oltre due anni. Una smentita circostanziata, alla quale però fa seguire parole che difficilmente dispiaceranno all’ex rettore da ieri ufficialmente in corsa: «È una persona che stimo, non è un mistero, è una candidatura di spessore ed è una persona che ama Torino».

Ricorda anche che Saracco fu tra i pochi a credere nella candidatura torinese alle Finals, quando sembrava un’utopia. Gli augura «in bocca al lupo» e sostiene che la sua discesa in campo può essere utile al dibattito sul futuro della città. Nessun endorsement, ma neppure quella distanza per un possibile concorrente.

Il candidato che non c’è

Ancora più interessante è la risposta sull’eventualità che il M5s possa avvicinarsi a Saracco. Appendino non dice né sì né no. «Noi dialoghiamo con tutti nell’interesse del territorio», spiega, aggiungendo che il Movimento presenterà la propria alternativa per Torino e non ha «un preconcetto ideologico». Quanto alla scelta del candidato, se ne parlerà «nelle prossime settimane, nei prossimi mesi». Per ora, insomma, nessun nome e nessuna preclusione dichiarata.

Il punto è che l’alternativa pentastellata potrebbe avere vita breve se a Roma Pd e M5s decidessero di estendere anche a Torino l’intesa nazionale, soprattutto se le urne comunali dovessero coincidere con quelle politiche. I rapporti tra i due partiti sono ben diversi da quelli del 2021 e l’ipotesi di un campo largo a sostegno del sindaco uscente ha ripreso consistenza. Non sarebbe necessariamente Appendino a negoziare con Lo Russo, né tantomeno a scegliere di sostenerlo. Una decisione del genere maturerebbe anzitutto ai vertici nazionali, lasciando ai dirigenti torinesi il compito di trovare una giustificazione politica a una convivenza finora tutt’altro che desiderata.

Cinque anni dopo, parti rovesciate

In questo scenario Saracco rappresenta una complicazione. L’ex rettore si presenta sotto le insegne civiche, senza insegne di partito, e punta a contendere al centrodestra l’accesso al ballottaggio. Il suo progetto potrebbe intercettare anche consensi tra quanti, nell’area progressista, non intendono riconoscersi nella ricandidatura del sindaco.

Appendino conosce bene Saracco e sa altrettanto bene che cosa significherebbe per il Movimento finire nella coalizione di Lo Russo. Per ora evita di scegliere, mentre rivendica un’autonomia politica che dovrà misurarsi con le decisioni nazionali. Resta una singolare ironia: nel 2021 Appendino cercava Saracco per impedire la candidatura di Lo Russo; nel 2027 potrebbe ritrovarsi nella coalizione di Lo Russo mentre Saracco corre contro di lui. E l’ex sindaca, almeno per il momento, si guarda bene dal dire quale delle due prospettive le dispiaccia di più. Sceglierà per convenienza, as usual.