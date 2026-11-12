Diasorin, terzo trimestre ricavi per 308 milioni, utile +10%

Diasorin chiude il terzo trimestre 2026 con ricavi in crescita del 10% a 308 milioni e dell'8% a cambi costanti. Il margine operativo lordo, rettificato, sale del 16% a 103 milioni, e del 15% a 99,8 milioni senza rettifiche. In rialzo del 19% a 79,6 milioni il risultato operativo rettificato e del 20% a 67 milioni il dato riportato, mentre l'utile netto segna +6% a 50,6 milioni con rettifiche e +10% a 42,2 milioni senza di esse. Nei 9 mesi i ricavi sono saliti del 3% a 910 milioni a cambi costanti e dell'1% a tassi di cambio correnti, con un effetto cambio negativo calcolato in 15 milioni. Sale da 580 a 782 milioni l'indebitamento netto a seguito dell'acquisto di azioni proprie per 237 milioni e del pagamento di dividendi per 65 milioni, mentre la liquidità disponibile scende da 161 a 127 milioni. Confermate le previsioni sull'intero esercizio a cambi costanti, con ricavi in crescita tra il 5 e il 6% e un margine operativo lordo rettificato compreso tra il 32 e il 33% dei ricavi.