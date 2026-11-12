A Torino nuova manifestazione sabato contro il carovita e governo

Una nuova manifestazione contro il governo e il carovita è stata annunciata per sabato, alle 15, in piazza Castello a Torino. L'iniziativa, promossa sui social da Torino in Piazza, rilancia la mobilitazione, dopo il presidio permanente lanciato sabato scorso. "La lotta continua, finché non ci saranno risposte", si legge nel post che annuncia l'appuntamento. Gli organizzatori nell'appello fanno riferimento anche agli allarmi bomba che negli ultimi due giorni hanno interessato numerosi istituti scolastici torinesi. "Ci stanno provando, a far distogliere l'attenzione sulle nostre richieste, sulle occupazioni, sulle proteste. L'allarme bomba nelle scuole ha seminato il panico, eppure il dissenso resiste. Restiamo concentrati sulle richieste", scrivono. "Carovita. Bollette. Riscaldamento. Pace. Scuola. Sanità. Cibo. Tutte parole che, unite, chiedono dignità e futuro. Restiamo uniti anche noi, fuori e dentro gli spazi di conflitto", conclude il messaggio. Al momento non è stato preannunciato il percorso di un eventuale corteo.