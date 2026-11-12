Cirio: "attenti ad allarmi bomba, ma non cediamo a allarmismo"

"Siamo al corrente e questa mattina con il prefetto ne abbiamo parlato. C'è però una linea molto chiara che Palazzo Chigi ha dettato a tutti quanti, per cui, se non ci sono ulteriori elementi rispetto alle mail che sono arrivate e che quindi si sono dichiarate palesemente infondate, non è necessario evacuare gli edifici. Dobbiamo essere seri e attenti, ma non creare allarmismi". Così, a margine della conferenza stampa delle Atp Finals, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulle nuove mail minatorie inviate belle scuole. "Chi fa questo - ribadisce - innanzitutto è un criminale. Sono criminali quelli che spaventano i nostri bambini, che spaventano i nostri asili, ma nello stesso tempo dobbiamo reagire con la freddezza di chi non sottovaluta il rischio ma, nello stesso tempo non cede all'allarmismo. Questa è la linea che ha assunto il nostro Governo e che noi stiamo attuando di concerto con prefetture, sindaci e presidenti di provincia", conclude.