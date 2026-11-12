FINANZA & POTERI

Messina sfida i bulli del governo. Boccia la manovra "sudamericana"

Il numero uno di Intesa Sanpaolo attacca chi usa le banche come bersaglio elettorale, critica il bilancio e minaccia ricorsi alla Consulta. Salvini nel mirino, ma si raffreddano anche i rapporti con Palazzo Chigi. La provocazione: tassare tutti i grandi profitti

Carlo Magno non ha alcuna intenzione di farsi mettere sotto da qualche bullo della politica. E se il destinatario più riconoscibile della stoccata è Matteo Salvini, il messaggio arriva dritto anche a Palazzo Chigi. Perché Carlo Messina, il potentissimo amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, non è un banchiere abituato a fare opposizione ai governi. Semmai il contrario: uomo di sistema, interlocutore privilegiato delle istituzioni, con Giorgia Meloni ha costruito un rapporto diretto che fino a ieri sembrava solidissimo. A tal punto che, si racconta, al momento di formare la squadra di governo la statista della Garbatella avrebbe offerto al manager romano la prestigiosa poltrona dell’Economia. Adesso, però, qualcosa si è incrinato. E nell’audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, al Senato, il capo di Ca’ de Sass ha deciso di farlo sapere senza troppi riguardi.

«C’è un’attitudine a fare i bulli con le banche. Però questa cosa non ci mette paura». Parole pronunciate da chi guida il principale gruppo bancario italiano e uno dei colossi europei del credito. Ma soprattutto da chi rivendica di essere stato «il principale interlocutore del governo» e, appena un anno fa, il maggiore sostenitore dell’accordo con l’esecutivo sul contributo degli istituti alla finanza pubblica. Insomma, non parla un nemico della maggioranza. Parla un banchiere di sistema, abituato alla lealtà istituzionale e poco disposto a farsi trattare come un bancomat dalla politica.

Il bullo, la premier e i patti traditi

Messina non fa nomi. Ma il riferimento alla politica che prende di mira i banchieri per raccogliere consensi sembra cucito addosso al leader della Lega, da tempo impegnato nella sua personale crociata contro gli extraprofitti. Il problema, però, è ormai più ampio del ministro delle Infrastrutture. La manovra porta la firma dell’intero governo e Messina contesta proprio il metodo con cui è stata costruita.

«Non si possono gestire così delle cose importanti come la relazione con i propri creditori», ammonisce. E insiste sul «rispetto reciproco» e sulla necessità di mantenere «i patti e gli impegni presi». Un richiamo che suona particolarmente pesante perché arriva da chi aveva personalmente favorito l’intesa dell'anno scorso, dopo un colloquio con Meloni.

Alla presidente del Consiglio riconosce ancora «grandi capacità» e ribadisce la propria stima. Ma la cortesia personale non attenua la censura politica: il governo avrebbe cambiato le regole senza confrontarsi con interlocutori che aveva sempre considerato affidabili. Per un banchiere che ha fatto della stabilità istituzionale una cifra della propria gestione, è quasi una dichiarazione di rottura.

Una manovra “sudamericana”

Il giudizio sulla legge di Bilancio è durissimo. Alcune misure sarebbero addirittura incostituzionali e destinate, secondo Messina, a provocare contenziosi fino alla Corte costituzionale. Nel mirino soprattutto il rinvio a dieci anni, senza interessi, del recupero di determinati crediti fiscali legati agli ecobonus. «Formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori», le definisce. E spiega il paradosso: un credito che dovrebbe essere incassato l’anno prossimo viene improvvisamente diluito in un decennio, con possibili conseguenze anche sulla classificazione prudenziale delle esposizioni secondo le regole della Bce.

Non è soltanto una questione di soldi. Messina sostiene che il governo stia alterando unilateralmente rapporti economici consolidati, creando rischi che avrebbero potuto essere evitati con una trattativa preventiva. La sua è una contestazione tanto tecnica quanto politica.

La tassa che capirebbe anche un bambino

Eppure il capo di Intesa non rifiuta affatto il principio di chiedere un contributo straordinario a chi guadagna molto. Anzi, rilancia con una proposta destinata a mettere in difficoltà il governo: un prelievo aggiuntivo del 2% per tutte le imprese con utili superiori a 500 milioni di euro, anziché colpire ripetutamente il solo settore bancario. «Non è complicato, lo penserebbe anche un bambino», ironizza. Il ragionamento è semplice: se servono risorse pubbliche, perché non chiederle anche agli altri grandi gruppi industriali che hanno realizzato profitti record?

Una proposta che sposta la discussione dagli extraprofitti bancari alla distribuzione complessiva del carico fiscale. E mette il governo davanti a una scelta: cercare davvero nuove entrate oppure continuare a individuare nelle banche il bersaglio politicamente più conveniente.

Il debito pubblico nelle mani dei banchieri

Poi Messina ricorda alla politica chi tiene in piedi una parte importante del debito italiano. Banche e assicurazioni detengono complessivamente circa 600 miliardi di titoli di Stato. Intesa, rivendica il suo amministratore delegato, è il maggiore investitore bancario nel debito sovrano italiano.

Nonostante le pressioni internazionali per ridurre la concentrazione sui Btp, il gruppo continua a sostenere il Tesoro, registrando peraltro minusvalenze che, secondo Messina, superano i vantaggi ottenuti attraverso le garanzie pubbliche sui finanziamenti. Il sottinteso è fin troppo chiaro: prima di maltrattare i creditori, sarebbe opportuno ricordarsi quanto siano indispensabili. Un argomento robusto, anche se naturalmente racconta soltanto una parte della relazione tra Stato e sistema bancario, che negli anni ha beneficiato anche di interventi e garanzie pubbliche.

I dividendi, le fondazioni e i poveri

C’è poi un altro argomento che Messina usa per ribaltare la narrazione delle banche avide e insaziabili. Intesa distribuisce miliardi di dividendi, ma una parte finisce nelle tasche dei piccoli risparmiatori e nelle casse delle fondazioni bancarie, che finanziano welfare, cultura, ricerca e iniziative sociali. Nei primi nove mesi, ricorda il banchiere, il gruppo ha versato oltre 5,2 miliardi di imposte. E avverte: «Togliendo un miliardo ulteriore agli utili delle banche togliete 400 milioni alle fondazioni e alle famiglie».

Un discorso che interessa direttamente il Piemonte, dove Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Fondazione CrCuneo sono protagoniste del sistema filantropico e azionisti di peso nel mondo bancario. Per Messina, proprio le fondazioni costituiscono una garanzia dell'italianità di Intesa.

Ma Carlo Magno si spinge oltre, fino a rivendicare un primato che farà discutere: «Il più grande sostenitore dei poveri in Italia non è la Chiesa né sono le fondazioni, è Intesa Sanpaolo». Ricorda i pasti distribuiti attraverso la Caritas, gli interventi per le famiglie in difficoltà, le centinaia di milioni destinati al sociale. Una rivendicazione impegnativa, che non cancella la natura di impresa orientata al profitto della banca, ma rende meno agevole la caricatura del banchiere nemico del popolo.

La conquista di Siena e il Leone blindato

L’audizione offre anche l’occasione per chiarire chi comanda nel nuovo risiko. Messina rivendica la paternità dell’operazione su Monte dei Paschi di Siena, maturata dopo aver ascoltato il procuratore di Milano Marcello Viola descrivere le fragilità della governance dell'istituto senese. La decisione di intervenire, assicura, risponde agli interessi degli azionisti ma anche alla «sicurezza nazionale».

L’operazione, costruita con Unipol, apre la strada alla combinazione tra Mps e Bper e porta Intesa a controllare indirettamente la partecipazione del 13% in Generali detenuta da Mediobanca. «Generali non sarà più scalabile», sentenzia Messina, escludendo tuttavia intenzioni di interferire nella gestione del Leone di Trieste. A Siena promette di conservare sede e marchio storico, dopo aver riconosciuto che cancellarlo sarebbe stato «un errore clamoroso». E si impegna personalmente sulla riuscita della successiva integrazione con Bper. Il tutto, naturalmente, subordinato alle valutazioni dell’Antitrust.

È proprio su questa partita che il rapporto con Meloni presenta un'altra crepa. Secondo alcune ricostruzioni, la premier non avrebbe gradito il progetto di riorganizzazione di Mps, mentre all’interno del governo convivrebbero orientamenti diversi sul futuro controllo di Generali: più favorevole al mercato Giancarlo Giorgetti, più incline a un equilibrio tra grandi gruppi italiani la presidente del Consiglio. Una divergenza che rende il confronto sulla manovra ancora più delicato.

Palazzo Chigi non risponde

Il raffreddamento non nasce oggi. Già il 20 ottobre Messina aveva ricordato pubblicamente che l’accordo triennale sulle banche era stato raggiunto su richiesta della stessa Meloni. Il 3 novembre aveva accusato il governo di non averlo rispettato. Nel frattempo l’Abi ha quantificato in circa 22 miliardi entro il 2029 l’impatto complessivo delle misure fiscali sul settore previste dalle ultime manovre. Messina, insomma, continua a dichiarare stima per la premier, ma non le risparmia più nulla. E non è un dettaglio che a sfidare il governo sia proprio il banchiere che più di altri aveva cercato di accompagnarne le scelte economiche.

A chiudere il cerchio è la sua rivendicazione più politica: Intesa è un gigante europeo, tra i primi tre o quattro gruppi dell’area euro per capitalizzazione, e dovrebbe rappresentare un vanto nazionale. Invece, lamenta, in Italia si preferisce attaccare i propri punti di forza. Il governo può continuare a cercare consenso prendendosela con i banchieri. Ma stavolta ha trovato un interlocutore che, oltre a non lasciarsi intimidire, custodisce una fetta consistente del debito pubblico e ha appena ridisegnato gli equilibri della finanza italiana. E che soprattutto sembra deciso a ricordare a Meloni una regola elementare: i patti si possono cambiare, ma non pretendere che chi li ha sottoscritti faccia finta di niente.