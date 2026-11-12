SANITÀ

Anestesisti, turni record nel 118.

E gli ospedali restano scoperti

Nell'Asl To4 alcuni medici arriverebbero a prestare servizio sulle ambulanze e sugli elicotteri fino a 16 volte al mese, per un totale di 192 ore aggiuntive. Compensi a oltre 19mila euro. Dubbi sulle conseguenze per attività chirurgica e liste d'attesa

Da una parte l’Emergenza 118, sempre più a corto di medici; dall’altra gli ospedali che, fornendo quegli stessi professionisti con una disponibilità in alcuni casi apparentemente fin troppo generosa, rischiano a loro volta di ridurre gli interventi in sala operatoria e altre prestazioni. In mezzo, come sempre, i pazienti: quelli che hanno bisogno di un’ambulanza o dell’elicottero e quelli che attendono un intervento chirurgico.

Che in Piemonte la coperta della sanità – in questo caso specifico quella degli anestesisti-rianimatori – sia corta è noto da tempo. Meno noto è che, in alcune situazioni e per ragioni non sempre del tutto comprensibili, quella stessa coperta venga tirata troppo da una parte, lasciando eccessivamente scoperta l’altra.

118, emergenza personale

Sarà anche un caso limite, ma quello dello specialista ospedaliero che in un solo mese avrebbe svolto ben 16 turni di 12 ore ciascuno per il 118 mette in luce una situazione che sembra andare ben oltre lo spirito di collaborazione e abnegazione su cui – insieme al non trascurabile aspetto economico – si basa il rimedio adottato dalla Regione per fronteggiare la carenza di personale sul versante dell’emergenza.

Per comprendere meglio la questione occorre ricordare che i medici ospedalieri che scelgono di prestare servizio anche nel 118 lo fanno al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, percependo una retribuzione aggiuntiva lorda di circa 1.200 euro a turno. Va inoltre ricordato che la normativa, a tutela del professionista e, non meno, dei pazienti, prevede di regola un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24.

Sommando le ore dedicate al 118 a quelle di riposo obbligatorio, quanto tempo resta al medico per svolgere la propria attività in ospedale? È soltanto una delle domande che circolano nelle corsie degli ospedali dell’Asl To4, dove alcuni medici sollevano il problema dei presunti eccessi di lavoro nel 118 da parte di alcuni colleghi, indicando una conseguenza tutt’altro che trascurabile: il rischio di ridurre la capacità di garantire tutte le prestazioni ospedaliere.

Il record di turni

In alcune chat di cui lo Spiffero ha avuto modo di prendere visione si fa esplicito riferimento a un numero di turni nel 118 che – autorizzati dai vertici aziendali e concordati con i referenti del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero – sarebbe andato ben oltre la disponibilità inizialmente indicata.

Rispetto ai quattro o cinque turni mensili previsti in partenza, alcuni specialisti, nel corso degli ultimi due anni, avrebbero abbondantemente superato il doppio, fino ad arrivare al caso già citato dei 16 turni in un solo mese.

Non sarà certo soltanto quella economica la molla che avrebbe spinto ad aumentare così sensibilmente l’impegno su ambulanze ed elicotteri. Resta però il fatto che dieci turni in un mese valgono all’incirca 12mila euro lordi, una cifra ben superiore a uno stipendio mensile ospedaliero. Un compenso aggiuntivo certamente allettante, a fronte di un’attività ordinaria che deve comunque essere garantita, comprese le guardie e le reperibilità.

Controlli e invidie

Ed è qui che entra in gioco, con tutto il suo peso, uno dei problemi irrisolti più gravi e complessi della sanità piemontese, peraltro condiviso con buona parte del resto del Paese: le liste d’attesa. Com’è pensabile ridurre i tempi per un intervento chirurgico se, magari, le sale operatorie non riescono a funzionare al massimo delle loro potenzialità perché gli anestesisti sono impegnati nel 118 per un numero di turni superiore a quello compatibile con un ragionevole equilibrio tra l’attività ospedaliera e quella a bordo dei mezzi di emergenza?

Nell’Asl che copre il vasto territorio del Canavese, circa l’80% della settantina di anestesisti ospedalieri garantisce anche turni nel 118. Una disponibilità che, di per sé, non può che essere considerata un servizio di vitale importanza per la prima linea della sanità e una risposta positiva al sistema messo in campo dalla Regione per consentire all’elisoccorso di operare e alle ambulanze che necessitano della presenza di un medico di averlo a bordo.

La questione sollevata da chi si interroga su quei numeri apparentemente eccessivi, però, è un’altra. Se davvero la coperta corta è stata tirata troppo da una parte, qualcuno avrebbe dovuto accorgersene e, agende dei turni ospedalieri e del 118 alla mano, porre un limite a una disponibilità tanto frequente da rischiare di compromettere l’attività ordinaria?

Oppure quelle domande sono soltanto il frutto dell’invidia per prestazioni che fanno lievitare, e non di poco, lo stipendio? E la coperta, per quanto corta, riesce davvero a coprire tutto, dalle esigenze del 118 a quelle delle sale operatorie, senza allungare ulteriormente le liste d’attesa?