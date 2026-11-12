Coldiretti, in Piemonte calano rese riso e mais, bene vino e allevamenti

Caldo e siccità hanno condizionato pesantemente l'annata agraria 2026 in Piemonte, con ripercussioni sulle rese e sulla qualità di diverse colture, in particolare mais, riso e castagne. A pesare sulle aziende anche l'aumento dei costi di produzione e le difficoltà dei mercati. È il bilancio presentato da Coldiretti Torino in occasione di San Martino, giornata che tradizionalmente segna la conclusione dell'annata agraria. Secondo il rapporto le temperature elevate e la scarsità di precipitazioni hanno penalizzato soprattutto le produzioni cerealicole, foraggere e industriali. Per il riso si registrano cali produttivi importanti nelle zone dove non è stato possibile irrigare, mentre per il mais sono emersi problemi legati alla qualità sanitaria del prodotto. Difficoltà anche per la coltivazione delle nocciole, soprattutto nelle Langhe e nel Monferrato, dove il caldo ha inciso sulle rese. Particolarmente negativa la stagione delle castagne tradizionali, con produzioni scarse e frutti di piccole dimensioni. Bilancio positivo per la viticoltura, con una vendemmia di buona qualità, iniziata circa dieci giorni prima rispetto al 2025. Tengono anche gli allevamenti, soprattutto quelli di bovini di razza Piemontese. Segnali di ripresa anche per l'apicoltura, dopo alcune annate difficili. La presentazione del bilancio è stata accompagnata da un corso di formazione per giornalisti e agricoltori dedicato ai rapporti tra economia mondiale del cibo e produzioni locali, con interventi di esperti universitari e tecnici di Coldiretti. "Abbiamo voluto presentare non solo l'andamento dell'annata agraria - sottolinea Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti Torino - ma anche i legami tra le dinamiche globali, le crisi planetarie e l'andamento della nostra agricoltura". "Come sindacato riteniamo che tra i nostri compiti ci sia anche quello di diffondere tra i media torinesi una maggiore attenzione verso l'agricoltura e, tra i nostri quadri, una maggiore consapevolezza dei fattori esterni che influenzano il lavoro nei campi e il reddito delle imprese", ha concluso.