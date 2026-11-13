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Terzo incomodo o terzo pol(l)o? L'impervio civismo di Saracco

Non ha un blocco sociale di riferimento, né sono chiari gli interessi di cui è portatore. Al momento a schierarsi sono Calenda, +Europa, Ora! e il Pld. Per il resto un vago rassemblement. Occhi puntati su Tresso che però per ora fa professione di fede al centrosinistra

Giovani professionisti, molti cresciuti nel “suo” Politecnico, ma anche volti storici della politica torinese. Personalità affermate, esponenti del mondo industriale e tanti personaggi in cerca d’autore. Partiti che fino a ieri sembravano convinti (o rassegnati) di sostenere la ricandidatura di Stefano Lo Russo e forse persino assessori della sua stessa giunta.

La discesa in campo di Guido Saracco, ufficializzata ieri mattina al Bunker, ha scompaginato le carte, complicando i piani del sindaco uscente, che immaginava di arrivare senza troppi affanni all’appuntamento elettorale della prossima primavera, assicurandosi un altro lustro a Palazzo Civico. L’entusiasmo è contagioso e dalle parti dell’ex rettore sono tutti convinti di potercela fare. Così, c’è già chi comincia a sgomitare per conquistarsi un posto in squadra.

Fuga da Lo Russo

Fino all’altro giorno sedevano al tavolo della coalizione di centrosinistra, ieri erano tutti al Bunker. Qualcuno ha già abbandonato il carro di Lo Russo per salire su quello di Saracco, qualcun altro si prepara a farlo. Le sigle centriste, già titubanti all’idea di condividere una piattaforma programmatica sempre più orientata a sinistra, non se lo sono fatte ripetere due volte: Azione, +Europa, Ora! e Partito Liberaldemocratico sono già pronte ad affiancare Torino Innova, la lista civica presentata ieri, alla quale dovrebbero aggiungersene altre due. Saracco avrà pure precisato di non voler correre sotto le insegne dei partiti e di non considerarsi il candidato del Terzo Polo, ma non può certo fare tutto da solo. E così si prepara ad accoglierli di buon grado.

Il primo a dichiarare ufficialmente il proprio sostegno all’ex rettore è stato il leader di Azione Carlo Calenda, gettando non poca confusione nel partito. Se la segretaria provinciale Cristina Peddis era presente al Bunker, il referente per gli enti locali Dario Basso è ancora in contatto con il consigliere regionale dem Daniele Valle, regista del tavolo di coalizione a sostegno di Lo Russo. Anche i vertici regionali sono rimasti spiazzati: la segretaria Daniela Ruffino e l’ex parlamentare Osvaldo Napoli non sarebbero stati nemmeno interpellati sulla questione. Quest’ultimo sintetizza bene la situazione interna: «Non entro nel merito di decisioni nazionali, mi limito a prenderne atto». Tradotto: non ho capito, ma mi adeguo.

Decisamente più entusiasti in +Europa, dove il coordinatore territoriale Luca Fiorentino si era mostrato tra i più critici nei confronti di Lo Russo già dal primo incontro del tavolo di coalizione, senza lesinare affondi contro il sindaco e la sua amministrazione. E il resto del partito è con lui: una votazione interna per decidere con chi schierarsi tra Saracco e Lo Russo si è conclusa con 33 voti a 4 a favore del primo. Il consigliere comunale Silvio Viale, pur presente anche lui ieri mattina, ha già confermato il sostegno a Lo Russo. Ma lui, si sa, gioca una partita tutta sua.

Anche Ora! di Michele Boldrin e il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin, con il segretario torinese Francesco Aglieri Rinella in prima fila ieri mattina, sembrano aver sciolto gli indugi. Ma l’elenco potrebbe allungarsi.

Torino Domani, Saracco in primavera?

Oltre alle forze già menzionate, ieri mattina erano presenti anche rappresentanti di Volt, Psi, Italia Viva e Torino Domani. Sono soprattutto queste ultime due realtà ad attirare l’attenzione. Il partito di Matteo Renzi sembra aver compiuto una scelta netta, a livello nazionale, a favore del campo largo. Torino con ogni probabilità non farà eccezione, soprattutto in caso di election day, ma l’imbarazzo è palpabile. «Per una forza che si dice liberale è complicato stare in una coalizione con i soli Pd e Avs», fa notare qualcuno. Poco importa che su un tema come Askatasuna Saracco si sia posto in totale continuità con il sindaco uscente: i renziani, al momento, sono piuttosto disorientati.

Ma è dalle parti di Francesco Tresso che l’annuncio di Saracco ha provocato il maggiore scompiglio. Torino Domani, la lista guidata dall’assessore all’Anagrafe, era nata proprio per tirare la volata alla candidatura dell’ex rettore come nome unitario del campo largo alle Comunali del 2021. Un’operazione alla quale l’allora sindaca pentastellata Chiara Appendino aveva già garantito il proprio appoggio. Poi Saracco si sfilò, il Movimento 5 Stelle fece altrettanto e alle primarie del centrosinistra Torino Domani puntò su Tresso, che per poche centinaia di voti non riuscì a spuntarla su Lo Russo.

Anche per effetto di quella rivalità, i rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci. E oggi sono in tanti a scommettere che l’assessore sia pronto a riportare Torino Domani al punto di partenza, tornando a sostenere Saracco, magari fondendosi con Torino Innova e reclamando un posto da capolista. Proprio quello che il Partito Democratico non sarebbe disposto a concedergli.

C’è però un piccolo particolare: prima di compiere una mossa del genere, Tresso dovrebbe dimettersi dalla giunta, passando di fatto all’opposizione e trascinando con sé la consigliera comunale Tiziana Ciampolini. Il diretto interessato mette le mani avanti: “Stimo Saracco, ma il civismo non è centrismo e il nostro campo è il centrosinistra”. Ma c’è già chi è pronto a scommettere che la questione non sia se salirà anche lui sul carro di Saracco, bensì di quando. Del resto, si vota tra sei mesi e la campagna elettorale è appena cominciata. Tempo per cambiare idea ce n’è eccome.

Candidati e finanziatori

I sostenitori di Saracco, però, si trovano soprattutto fuori dai partiti. Del resto, è stato lui stesso a rivendicare per primo la natura civica della propria candidatura. E le domande che ora tutti si pongono sono principalmente due: chi lo finanzia? E dove trova i 300 candidati da mettere in lista tra la Sala Rossa e le circoscrizioni?

Anche su questo fronte, dalle parti dell’ingegnere chimico non sembrano vedere grossi ostacoli. Saracco non solo dispone di una discreta disponibilità finanziaria personale, frutto dei numerosi incarichi ricoperti nel corso degli anni – già solo sedere nel board di Unicredit consente di vivere piuttosto tranquilli –, ma può contare anche su un nutrito gruppo di esponenti del mondo industriale potenzialmente disposti a sostenerlo economicamente.

C’è tutto l’universo delle startup, con l’incubatore I3P, uno dei fiori all’occhiello del Politecnico, che resta un interlocutore privilegiato. Ma ci sono anche nomi di peso come quello di Dario Gallina, già presidente dell’Unione Industriali e della Camera di Commercio. Di quest’ultima è segretario generale da 25 anni Guido Bolatto, legato a Saracco da una solida amicizia familiare.

Al Bunker ieri faceva capolino anche lo storico esponente repubblicano Aldo Ravaioli, assessore all’Urbanistica e vicesindaco negli anni delle giunte del pentapartito, nonché figura attiva nel mondo delle associazioni imprenditoriali. Non mancava nemmeno il pubblicitario Marco Faccio, già creativo di Armando Testa, una ex sardina e amico di lunga data dello startupper Samuele Rocca, a sua volta ben introdotto negli ambienti culturali vicini al Pd. Sostenere economicamente la campagna elettorale non sarà un problema, assicurano.

E da un bacino così ampio non dovrebbe essere complicato nemmeno pescare i candidati da mettere in lista. Tra i suoi ex allievi ingegneri, imprenditori giovani e meno giovani, esponenti dei partiti centristi e nomi provenienti dall’associazionismo e dal terzo settore, le trecento caselle potrebbero riempirsi senza troppa fatica.

Che poi tutti questi mondi riescano a sviluppare una potenza di fuoco sufficiente a trascinare Saracco al ballottaggio, superando il candidato in pectore del centrodestra Maurizio Marrone e insidiando la poltrona di Lo Russo, magari replicando lo scherzetto fatto a Piero Fassino nel 2016, è tutto da dimostrare. Ma dalle parti dell’ex rettore sono convinti di potercela fare.