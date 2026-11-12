Regioni, a uffici terzo settore 40% in meno di risorse rispetto al 2024

Gli uffici regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) meritano adeguati finanziamenti per il funzionamento e l'erogazione dei servizi. Le Regioni segnalano che per il 2026 le risorse sono diminuite rispetto alle annualità precedenti, portando a poco più di 12 milioni lo stanziamento complessivo che oggi, grazie all'intesa in Conferenza Stato-Regioni, è stato ripartito tra i territori. In termini generali denunciano la progressiva diminuzione delle risorse stanziate nell'ordine di circa il 40% in meno rispetto alle assegnazioni ante 2024, mentre crescono sia il numero deli enti del terzo settore, passati dai meno 120 mila iscritti nel 2023 agli attuali 150 mila, sia il novero dei servizi che gli uffici regionali si trovano a dover offrire. Per questo le Regioni hanno chiesto al Governo l'impegno a stanziare risorse aggiuntive a decorrere dall'anno 2027. La Conferenza delle Regioni inoltre, nel manifestare forte preoccupazione di non riuscire a garantire le molteplici funzioni che gli Uffici regionali e provinciali del Runts sono chiamati a svolgere, ha chiesto di istituire quanto prima un tavolo tecnico congiunto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proprio con l'obiettivo di individuare una soluzione condivisa.