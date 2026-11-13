Cadono da una scala a Palazzo Nuovo occupato, feriti due writers a Torino

Due uomini di 36 anni sono rimasti feriti questa mattina, intorno alle 4.30, cadendo da una scala esterna al secondo piano di Palazzo Nuovo, sede dell'Università di Torino, occupata in questi giorni, sul lato di corso San Maurizio. Secondo una prima ricostruzione, stavano cercando di raggiungere una parete per realizzare un graffito. Uno dei due, trasportato all'ospedale Cto, ha riportato una frattura del femore, per la quale è previsto un intervento chirurgico, e alcune fratture costali. La prognosi è di 60 giorni. I due uomini, sono stati soccorsi dai sanitari della Croce Rossa di Torino, intervenuti con due ambulanze del 118. L'altro ferito è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco. Entrambi sono stati inizialmente classificati in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita. I carabinieri della compagnia San Carlo sono stati avvertiti dal 118 e stanno indagando su quanto avvenuto. Risulta ferito più gravemente uno dei due uomini di 36 anni caduti questa mattina, intorno alle 4.30, da una scala al secondo piano di Palazzo Nuovo, sede di facoltà umanistiche dell'Università di Torino. L'uomo, ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco, è stato intubato e sta per essere trasferito in sala operatoria per interventi di ortopedia e di neurochirurgia. L'altro uomo, ricoverato al Cto, ha riportato una frattura del femore, per la quale è in corso un intervento chirurgico, e alcune fratture costali. La prognosi è di sessanta giorni. I due writer sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e non verde come era stato riferito inizialmente. Sono caduti mentre si trovavano su una scala sul lato di corso San Maurizio. Secondo una prima ricostruzione, stavano cercando di raggiungere una parete per realizzare un graffito anche attraverso delle corde.