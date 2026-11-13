ALTA TENSIONE

Palazzo Nuovo occupato, due writer precipitano dal tetto

I due trentaseienni stavano tentando di raggiungere una parete per realizzare un graffito, utilizzando corde e imbragature. Uno è ricoverato al San Giovanni Bosco, l'altro al Cto. L'Ateneo aveva già denunciato i rischi per la sicurezza dell'edificio

Doveva essere una bravata notturna, un graffito da lasciare in bella mostra sulla facciata di Palazzo Nuovo. È finita con due ambulanze, un uomo intubato e un altro in sala operatoria. Protagonisti due writer di 36 anni che, alle 4.30 di questa mattina, venerdì 13 novembre, sono precipitati mentre cercavano di raggiungere una parete esterna della sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino, occupata da lunedì dagli studenti.

I due, secondo le prime ricostruzioni, si erano avventurati su una scala esterna al secondo piano dell’edificio, sul lato di corso San Maurizio. Avevano corde e imbragature, evidentemente non sufficienti a evitare la caduta. Uno è precipitato sul marciapiede, l’altro su una copertura sottostante. L’esatta dinamica resta da chiarire, ma l’ipotesi prevalente è quella di un incidente durante il tentativo di realizzare un graffito.

Uno intubato, l’altro con il femore fratturato

Le conseguenze sono pesanti, soprattutto per uno dei due uomini. Ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco, è stato intubato e avviato alla sala operatoria per interventi ortopedici e neurochirurgici. L’altro, trasportato al Cto, ha riportato una frattura del femore e diverse fratture costali. Per lui è stato disposto un intervento chirurgico, con una prognosi di sessanta giorni.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, contrariamente alle prime informazioni che parlavano di codice verde. A soccorrerli sono stati i sanitari della Croce Rossa di Torino, intervenuti con due ambulanze medicalizzate del 118 di Azienda Zero. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita e i carabinieri della compagnia San Carlo, avvertiti dal personale sanitario e incaricati di ricostruire quanto accaduto.

Resta da accertare come i due abbiano raggiunto la scala, se fossero entrati dall’edificio occupato e se qualcuno fosse al corrente della loro iniziativa.

Gli occupanti difendono i writer (e l’occupazione)

Non erano due intrusi capitati per caso. A chiarire il legame con la protesta è la stessa Assemblea universitaria di Palazzo Nuovo, che definisce i feriti «due compagni» arrivati per dare una mano all’occupazione. «Come tanti in questi giorni, hanno deciso di mettere spontaneamente a disposizione le proprie capacità artistiche e la propria esperienza per portare solidarietà all'occupazione e contribuire a rendere questo luogo più bello, vivibile, attraversabile», spiegano gli studenti. Un proposito che, nel tentativo di raggiungere una parete esterna dell'edificio nel cuore della notte, ha avuto conseguenze drammatiche.

Gli occupanti assicurano che entrambi avevano adottato «i dovuti dispositivi di sicurezza» e che, nonostante le gravi ferite, sono fuori pericolo. Ma soprattutto mettono le mani avanti sulle possibili conseguenze dell’incidente: «La tutela degli studenti e degli occupanti era e rimane nostra assoluta priorità e non permetteremo che quanto accaduto possa mettere in discussione la validità dell'occupazione come spazio di partecipazione politica e sociale». Una presa di posizione che rivendica la protesta e respinge preventivamente ogni contestazione sulla sicurezza degli spazi occupati.

I rischi denunciati dall’Università

L’incidente arriva nel pieno di una nuova occupazione universitaria e, soprattutto, appena tre giorni dopo un preciso allarme lanciato dall’Ateneo sulla sicurezza di Palazzo Nuovo. Nel comunicato diffuso martedì 10 novembre, l’Università aveva richiamato l’attenzione sulla presenza di aree di cantiere, sulla necessità di rispettarne le delimitazioni e sui pericoli derivanti dall’utilizzo prolungato degli ambienti per attività diverse da quelle previste. Una situazione che, scriveva l’Ateneo, destava «forte preoccupazione per l’incolumità delle persone e la sicurezza dei luoghi».

Un avvertimento che oggi assume un significato particolarmente concreto, anche se non è ancora accertato che l’incidente abbia interessato le aree segnalate dall’Università.

Dalle aule occupate ai muri imbrattati

La vicenda si inserisce in una fase già turbolenta per l’Università torinese. Dopo quattordici giorni di occupazione, lunedì gli studenti hanno lasciato il Campus Luigi Einaudi, trasferendo la mobilitazione a Palazzo Nuovo. Qui le lezioni in presenza sono state nuovamente sospese e sostituite dalla didattica a distanza, mentre esami e sedute di laurea sono stati spostati in altre sedi.

Al Campus, intanto, è cominciata la conta dei danni. L’Università ha avviato una ricognizione su strutture e arredi, mentre nella palazzina occupata sono state segnalate scritte sui muri e telecamere danneggiate. La riapertura completa è prevista per lunedì 16 novembre, dopo gli interventi di ripristino.

Per la rettrice Cristina Prandi, che ha ripetutamente richiamato la necessità di tutelare la sicurezza delle persone e restituire gli spazi universitari alla loro funzione, si apre un ulteriore problema. Perché, al di là delle responsabilità individuali ancora da accertare, quanto accaduto dimostra che la questione non riguarda soltanto le lezioni saltate, le aule indisponibili o i danni da riparare. Riguarda anche ciò che può succedere quando un edificio universitario viene utilizzato, giorno e notte, per attività che con lo studio e la ricerca non hanno nulla a che vedere.