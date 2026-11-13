Firpo in corsia

Dicono che… tra tanti nomi eccellenti accompagnati alla porta, ce ne sia uno altrettanto blasonato che fa il suo ingresso. Nel grande rimescolamento ai vertici del Gruppo San Donato, il colosso della sanità privata controllato dalla famiglia Rotelli, spunta infatti il torinese Stefano Firpo, chiamato a sedere nel nuovo consiglio di amministrazione. Escono l’ex ministro Angelino Alfano, il finanziere Kamel Ghribi e Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa. Entra un economista che di incarichi prestigiosi ne ha già collezionati parecchi, passando con disinvoltura dai ministeri alle banche, fino alla direzione generale di Assonime. E che porta con sé un cognome di quelli che, nella Torino della cultura e dell’editoria, non hanno bisogno di presentazioni. Per Firpo è un altro tassello di una carriera costruita lontano dai riflettori della politica, ma spesso assai vicino alle stanze dove si prendono le decisioni. Dalla Banca centrale europea al ministero dello Sviluppo economico, da Mediocredito Italiano al gabinetto di Vittorio Colao nel governo Draghi. Con una formazione passata anche dalla prestigiosa London School of Economics.

Del resto, il pedigree è di quelli che a Torino aprono più di una porta. Stefano Firpo è nipote di Luigi Firpo, il grande storico del pensiero politico, accademico dei Lincei, parlamentare repubblicano e indimenticata firma della Busiarda, dove dispensava i suoi “Cattivi pensieri”. Suo padre Alessandro Firpo è uno dei due figli gemelli di Luigi: l’altro è Massimo, che ha seguito le orme paterne diventando a sua volta un autorevole storico. Alessandro ha invece legato la propria carriera al mondo dell’editoria, in particolare all’Utet. E proprio alla celebre casa editrice torinese, intrecciata con quella della famiglia, i due fratelli hanno dedicato nel 2022 un libro dal titolo Lo “zio Verde”, la Utet e altre storie di famiglia. Lo «zio» è Carlo Verde, figura centrale nelle vicende della casa editrice e, per i due gemelli, un riferimento affettivo ben più presente del padre Luigi, al quale nel volume non risparmiano critiche e giudizi severi. Una storia di famiglia, libri e antichi rancori, consumata nel cuore della Torino intellettuale.

Una città che ha riservato anche qualche amarezza a Stefano. Era il 2018 quando Francesco Profumo tentò di portarlo alla segreteria generale della Compagnia di San Paolo, facendone il proprio candidato per la successione a Piero Gastaldo. Ma trovò sulla strada due avversarie piuttosto determinate, Licia Mattioli e Anna Maria Poggi. Il braccio di ferro si concluse con la scelta interna di Alberto Anfossi. Eppure Firpo non ha mai reciso i legami con la sua città. Siede nel comitato direttivo del Centro Einaudi, oggi presieduto da Giuseppe Lavazza, piccolo salotto dell’establishment subalpino. Adesso l’ingresso nel cda di uno dei maggiori gruppi della sanità privata italiana, con oltre cinque milioni di pazienti l’anno e 19mila collaboratori. Stavolta la chiamata arriva da Milano, senza bisogno di passare dalle complicate alchimie del potere torinese.