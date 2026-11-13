Regione Piemonte, bando per i contributi alle pro loco

È aperto da oggi e sino alle 12 del 4 dicembre il bando che assegna alle Pro Loco piemontesi il contributo della Regione Piemonte per le attività svolte nel corso del 2026. Il bando ha una dotazione di 586.000 euro ed eroga con la modalità a sportello, ossia in ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento della somma stanziata, contributi pari a 1.000,00 euro ad ogni Pro Loco che presenti idonea documentazione. Ne dà la notizia l'assessore al Commercio, Agricoltura, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione, Paolo Bongioanni, che commenta: "Sono particolarmente soddisfatto di questa iniziativa, che nasce con l'obiettivo di sostenere e incentivare i territori, valorizzando la forte vocazione turistica del Piemonte e le sue straordinarie potenzialità. La rete delle Pro Loco piemontesi è capillare: svolge un ruolo fondamentale nell'identità e nel coinvolgimento sociale in realtà anche piccole e decentrate, e con le tante sagre e manifestazioni offre un contributo straordinario alla promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e delle tradizioni culturali e alla creazione di turismo e ricadute anche economiche sul territorio. Per questo la Regione Piemonte le sostiene sia attraverso questa misura specifica per le attività, sia attraverso i contributi ai progetti di rilevanza turistica". Possono partecipare al bando le Pro Loco iscritte all'Albo regionale o al Runts.