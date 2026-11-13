Tyvak International, il 5G arriva dallo spazio

Si è conclusa con successo la missione Lide, il progetto guidato da Tyvak International con Picosats e il supporto di Esa e Asi, che ha dimostrato per la prima volta collegamenti 5G Ntn attraverso un nanosatellite in orbita bassa. Lanciato nel luglio 2025, il CubeSat 12U ha stabilito collegamenti bidirezionali con terminali terrestri presso i laboratori Estec dell'Esa nei Paesi Bassi, verificando le prestazioni della tecnologia in condizioni operative reali. "Lide dimostra le potenzialità delle comunicazioni 5G satellitari e apre la strada a un ecosistema basato su standard comuni", sottolinea Alberto Ginesi dell'Esa. Il successo della missione ha portato all'affidamento a Tyvak di un nuovo progetto, Tide, con Picosats e Celeste Technologies, la cui realizzazione è prevista dal 2027. L'obiettivo sarà sperimentare le comunicazioni 5G Ntn in modalità Tdd, ampliando le possibilità di integrazione tra reti terrestri e satellitari. "Il completamento di Lide dimostra la solidità della tecnologia dei nanosatelliti e la capacità dell'industria italiana di guidare l'innovazione nelle reti non terrestri" sottolinea Margherita Cardi, vp of European Operations & Head of Strategic Programs di Tyvak International.