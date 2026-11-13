Tunnel di Tenda, tre fasce di apertura dal 16 al 27 novembre

Sono stati deliberati dalla commissione intergovernativa Italia-Francia gli orari di apertura del tunnel di Tenda dal 16 al 27 novembre. La galleria tornerà ad essere accessibile su tre fasce orarie giornaliere, anziché due: dalle 6 alle 8, dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 23. Nei fine settimana, è confermata l'apertura continuativa dalle 6 alle 23. L'obiettivo, secondo quanto trapela, è arrivare all'apertura continuativa, con abolizione delle fasce orarie, a partire dal 5 dicembre. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali. L'Anas aveva assicurato ancora pochi giorni fa che dopo la conclusione dei lavori sui tornanti francesi, prevista entro fine mese, si interverrà soltanto su "alcune opere accessorie che non comporteranno interferenze con la viabilità".