ALTA TENSIONE

Palazzo Nuovo, tre denunciati. Occupanti cacciano i vicerettori

Quattro ipotesi di reato dopo la caduta dei due writer, la delegazione dell'Ateneo chiede agli studenti di lasciare l'edificio. Risposta negativa e invito ad andarsene. Marrone accusa i collettivi: "Cosa ci facevano dei quarantenni sul tetto dell'Università?"

Tre denunciati per quattro ipotesi di reato, due feriti precipitati da almeno dieci metri e un’occupazione che continua nonostante tutto. A Palazzo Nuovo neppure l’incidente della scorsa notte è bastato a convincere gli studenti a sgomberare. Quando questa mattina una delegazione dell’Ateneo si è presentata all’assemblea per chiedere di interrompere l’occupazione, anche per ragioni di sicurezza, la risposta è stata un secco rifiuto. Con tanto di invito ai vicerettori ad andarsene.

La rettrice Cristina Prandi sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi dell’incidente, concentrandosi innanzitutto sulle condizioni di salute dei due trentaseienni precipitati mentre tentavano di realizzare un graffito sulla facciata dell’edificio. Ma l’episodio ha inevitabilmente aggravato una situazione già segnata dalle preoccupazioni per la sicurezza e dall’interruzione delle attività didattiche.

Tre denunciati, quattro reati contestati

Non erano in due, ma in tre. Mentre i due writer si calavano con le corde lungo la facciata di Palazzo Nuovo, un terzo uomo li assisteva da terra. È quanto hanno ricostruito i carabinieri del Nucleo informativo e del Nucleo radiomobile, che hanno denunciato a piede libero alla Procura di Torino tutti e tre i protagonisti della spedizione notturna: hanno 35, 36 e 42 anni. Le accuse sono deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di terreni ed edifici e interruzione di pubblico servizio.

Secondo gli accertamenti, i due writer si erano calati dall’edificio intorno alle quattro del mattino, nel tentativo di realizzare un murales. Per cause ancora da chiarire, le corde utilizzate per assicurarsi avrebbero ceduto, facendoli precipitare da un’altezza di almeno dieci metri. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso al Cto e al San Giovanni Bosco. Una ricostruzione che chiarisce anche la presenza del terzo uomo, rimasto illeso, e aggiunge un risvolto giudiziario alla vicenda.

La delegazione respinta

Questa mattina alcuni vicerettori sono entrati a Palazzo Nuovo e hanno preso la parola davanti all’assemblea degli occupanti. La richiesta era esplicita: interrompere la protesta e liberare l’edificio, anche per consentire all’Università di riprendere pienamente il controllo degli spazi e garantirne la sicurezza.

Gli studenti non hanno voluto sentir ragioni. Hanno respinto la proposta e invitato la delegazione ad allontanarsi. Un confronto che rende ancora più evidente la distanza tra l’Ateneo e i collettivi, decisi a proseguire una mobilitazione che ha già comportato la sospensione delle lezioni in presenza e lo spostamento di esami e sedute di laurea.

L’Università, in una nota diffusa successivamente, ribadisce «con fermezza» la richiesta di porre fine all’occupazione. Le esigenze di sicurezza, già segnalate nelle scorse settimane, impongono secondo l’Ateneo un «preciso atto di responsabilità» da parte degli studenti. L'Ateneo chiarisce che la richiesta di liberare Palazzo Nuovo non riguarda le rivendicazioni politiche degli studenti, ma esclusivamente la sicurezza delle persone e il ripristino delle normali attività universitarie. In altre parole, nessuna contestazione del diritto a manifestare, ma la necessità di garantire l’incolumità di studenti e personale e il regolare funzionamento dell’edificio.

“Occupare significa creare pericoli”

Da Roma arriva l’intervento della ministra dell’Università Anna Maria Bernini: «Occupare significa trasformare uno spazio sicuro in un luogo pericoloso. Arrampicarsi sui muri dell’ateneo per realizzare un graffito non vuol dire solo danneggiare l'edificio, ma mettere a rischio la propria vita e la propria salute». Per Bernini l’incidente dimostra le conseguenze di una situazione in cui le regole ordinarie sono state sostituite da quelle imposte dagli occupanti. «Quando un’occupazione sostituisce le regole della comunità accademica, la sicurezza diventa un problema per tutti. Riaprite Palazzo Nuovo».

La ministra allarga poi il discorso ai diritti degli studenti che non partecipano alla protesta e che, proprio a causa dell’occupazione, non possono frequentare regolarmente l’università. «Occupare un’università significa togliere agli altri ciò che si dice di voler difendere», osserva, ricordando le lezioni sospese, gli esami trasferiti e le sedute di laurea rinviate. Una contestazione che investe non soltanto la sicurezza, ma la stessa legittimità di una protesta che finisce per impedire ad altri di studiare.

Bernini denuncia anche quello che definisce un vero e proprio «cortocircuito»: gli occupanti impediscono lo svolgimento delle lezioni nelle aule e poi invitano gli altri studenti a collegarsi da remoto. «Si bloccano le aule e poi si offre come favore, come opportunità, ciò che si è tolto e che appartiene a tutti», attacca la ministra. Una contraddizione che, secondo Bernini, rende ancora più evidente come la protesta finisca per comprimere proprio quel diritto allo studio che sostiene di voler difendere. La ministra ha anche telefonato alla rettrice Prandi per informarsi sulle condizioni dei due feriti, chiedendo di essere costantemente aggiornata sia sul loro stato di salute sia sull’evoluzione della situazione a Palazzo Nuovo.

I collettivi non arretrano

Di tutt’altro tenore la posizione dell’Assemblea universitaria di Palazzo Nuovo. Gli occupanti esprimono solidarietà ai feriti, definiti «due compagni» che avevano deciso di mettere a disposizione le proprie capacità artistiche per sostenere la mobilitazione e rendere l'edificio «più bello, vivibile, attraversabile».

Assicurano che entrambi avevano adottato dispositivi di sicurezza e sostengono che siano fuori pericolo. Ma soprattutto respingono qualsiasi collegamento tra l’incidente e l’opportunità di proseguire l’occupazione: «Non permetteremo che quanto accaduto possa mettere in discussione la validità dell’occupazione come spazio di partecipazione politica e sociale». Insomma, nessun ripensamento. Neppure dopo una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze mortali e dopo la richiesta formale avanzata dai vertici universitari.

“Cosa ci facevano lì?”

Sul fronte politico interviene anche il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che punta il dito direttamente contro i collettivi. «Mentre le istituzioni fanno di tutto per evitare che qualcuno si faccia male, poi è la disorganizzazione medesima dei collettivi a causare tragedie potenzialmente fatali per gli occupanti».

L’esponente di Fratelli d’Italia solleva inoltre un interrogativo sulla presenza dei due uomini, entrambi trentaseienni, all’esterno dell’edificio universitario nel cuore della notte. «Cosa ci facevano dei quarantenni sul tetto dell’università?», domanda, chiedendo all’Ateneo di «dimostrare il senso di responsabilità di far terminare ogni occupazione e riprendere il controllo di Palazzo Nuovo prima di nuovi danni a persone e cose».