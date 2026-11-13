Stellantis: Fiom, annunci non fanno volumi, riaprire discussione sul futuro

"I continui fermi che stanno interessando gli stabilimenti Stellantis in Italia, in particolare quello di Mirafiori, ci consegnano, al netto degli annunci, un quadro preoccupante della situazione di Stellantis nel nostro Paese. Ricondurre tutto alla mancata fornitura di componenti da parte di aziende terze rappresenta un tentativo di ridimensionare la vera portata di problemi molto più complessi che, se non affrontati per tempo, rischiano di peggiorare una situazione già drammatica". Lo dicono Samuele Lodi, segretario generale Fiom-Cgil e Ciro D'Alessio, coordinatore nazionale automotive per il sindacato. A Mirafiori, dicono, "siamo all'ennesima settimana di fermo, e purtroppo, quasi sicuramente, non sarà neanche l'ultima in questo 2026" Nel frattempo "cresce la preoccupazione per il futuro delle centinaia di lavoratori interinali assunti ad inizio anno che rischiano di veder cessato il proprio rapporto di lavoro già a dicembre. Esiste un problema generale sugli approvvigionamento ma la vera problematica per il sito torinese è la mancanza di ordini". Anche sugli altri siti "la situazione è preoccupante". "Crediamo che sia giunto il momento di riaprire una discussione vera che vada aldilà degli annunci roboanti e privi di contenuto. Anche il Governo, oltre Stellantis, è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità. Il Ministro Urso non può continuare a cercare nemici in giro per l'Europa ed ignorare ciò che accade in Italia. Il Piano Italia si sta rivelando, come più volte abbiamo denunciato, insufficiente sia per l'indotto che per Stellantis. Servono interventi urgenti del Governo rispetto al costo dell'energia e un massiccio stanziamento di risorse utili a rilanciare il settore", concludono.