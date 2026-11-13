Cocaina nel carcere di Torino, sequestrati 45 involucri

La polizia penitenziaria ha sequestrato 92,6 grammi di cocaina nel carcere di Torino. La droga, suddivisa in 45 involucri, è stata trovata nella notte durante un controllo delle aree comuni al primo piano del padiglione B. Lo rende noto il sindacato Osapp. Gli agenti hanno trovato un sacchetto di plastica nascosto sotto un tavolo, contenente 45 involucri di sostanza bianca polverosa. Le successive analisi hanno confermato la presenza di cocaina. Sullo stesso tavolo è stato rinvenuto un altro involucro contenente 25,6 grammi di polvere bianca, presumibilmente medicinali frantumati. Recuperati anche sei cavi Usb e due adattatori di corrente, che secondo il sindacato potrebbero essere stati utilizzati per ricaricare telefoni cellulari non consentiti. "Quello che è stato portato a termine al Padiglione B è l'ennesima dimostrazione di come gli operatori, anche in presenza di gravi carenze di organico e di mezzi, riescano a garantire risultati importanti sul fronte della sicurezza - afferma il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci-. Non possiamo continuare a chiedere agli agenti di fare sempre di più con sempre meno risorse. La loro professionalità e il loro senso del dovere meritano un riconoscimento concreto, fatto di uomini, mezzi e condizioni di lavoro adeguate". "Ci auguriamo che questo ennesimo risultato non rimanga soltanto una notizia da celebrare, ma rappresenti l'occasione per una presa di coscienza definitiva da parte dell'Amministrazione sulle difficoltà che il personale affronta quotidianamente", conclude Beneduci.