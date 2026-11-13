Presentato all'Oval il progetto per la Metro 2 di Torino

All'Oval del Lingotto, dove ieri si è aperta l'edizione 2026 di Restructura, l'architetto olandese Ben Van Berkel ha presentato oggi il progetto della futura seconda linea della metropolitana di Torino, da lui realizzato. "I progetti di sviluppo urbano - ha sottolineato Van Berkel - richiedono la collaborazione di tre soggetti: la città, i committenti e i progettisti. Sono iniziative che possono avere successo solo se vengono affrontate con una visione d'insieme condivisa da tutte le parti coinvolte". "Ospitare una tra le figure più influenti dell'architettura contemporanea internazionale come Ben Van Berkel - commenta l'ad di Gj events Italia, Gabor Ganczer - significa offrire ai professionisti del settore un'occasione concreta di confronto con chi è chiamato a immaginare e progettare le città di domani. È questo il valore che vogliamo portare al pubblico di Restructura". Domani, giornata conclusiva del salone, sarà dedicata alle tecnologie digitali e alla seconda vita dei materiali. In programma, un intervento dell'architetto britannico Andrew Waugh sull'utilizzo di legno ingegnerizzato e di recupero in edilizia. Ci sarà anche la premiazione dell'Innovation Challenge, contest nato nel Villaggio dell'Innovazione di Restructura. Michele Franzese, fondatore di Future Week, condurrà l'evento durante il quale saranno annunciate le startup selezionate dal Comitato Scientifico per il valore delle soluzioni e la concreta applicabilità nel settore delle costruzioni. Organizzata da GL events Italia, la manifestazione riunisce tutti gli ordini professionali del comparto e oltre 150 espositori. Alle riflessioni su progettazione e innovazione del mattino seguono nel pomeriggio testimonianze, applicazioni e best practice del settore.