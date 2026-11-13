Nursing Up, bene Piemonte su richiesta intramoenia per gli infermieri

"Un passo avanti, ma siamo ancora costretti a chiedere il riconoscimento di diritti che dovrebbero essere acquisiti": così il Nursing Up regionale commenta il via libera unanime dato nei giorni scorsi dal Consiglio regionale del Piemonte alla proposta di legge al parlamento per permette agli infermieri dipendenti del servizio sanitario di esercitare la libera professione, anche intramoenia. "Nel 2026 - dichiara Claudio Delli Carri, segretario regionale di Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta - siamo ancora qui a discutere della possibilità per gli infermieri di esercitare liberamente una professione che richiede una laurea, competenze specialistiche, responsabilità e autonomia. Una professione che tutti definiscono indispensabile, salvo poi continuare a limitarne le opportunità di esercizio e di crescita economica. Il voto del Consiglio regionale è un segnale politico importante, ma adesso servono i fatti". "Avevamo espresso il nostro sostegno alla proposta già a settembre - sottolinea - perché riteniamo che la libera professione, compresa la possibilità di esercitarla in regime intramurario, rappresenti una questione di equità e di riconoscimento professionale. Da una parte - osserva - ci viene ripetuto che mancano infermieri, che bisogna rendere la professione più attrattiva e contrastare la fuga dei professionisti. Dall'altra continuiamo a mantenere limitazioni che impediscono loro di valorizzare pienamente le proprie competenze". Ma la libera professione, avverte, "deve rappresentare una possibilità aggiuntiva e non una soluzione indiretta al problema delle retribuzioni nel settore pubblico: deve essere una scelta, non una necessità per integrare uno stipendio insufficiente". "Il Piemonte - conclude - ha fatto la propria parte, adesso la responsabilità passa al Parlamento".