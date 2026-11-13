LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, la Procura non fa sconti a Elkann

I pm torinesi chiedono di respingere tutte le eccezioni sollevate dai legali del presidente di Stellantis, comprese quelle sulle prove informatiche e sui tempi dell'iscrizione nel registro degli indagati. Il 20 novembre si torna davanti al giudice

La difesa di John Elkann prova a mettere in discussione le fondamenta dell’inchiesta sull’eredità Agnelli. La Procura di Torino risponde con un no su tutta la linea. Nessuna delle eccezioni sollevate dagli avvocati del presidente di Stellantis, secondo i pubblici ministeri, merita di essere accolta. È la posizione contenuta nel parere depositato in tribunale in vista della ripresa dell’udienza preliminare, fissata per il prossimo 20 novembre.

Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Insieme a Elkann figurano tra gli imputati il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio Remo Morone. Una vicenda giudiziaria che si intreccia con la lunga battaglia familiare per l’eredità della dinastia torinese scatenata dall’azione giudiziaria di Margherita Agnelli de Pahlen, figlia dell’Avvocato e mamma di John.

Tre eccezioni, tre richieste di rigetto

La partita processuale si era aperta il 16 ottobre, quando i difensori avevano sollevato tre questioni preliminari. La prima riguarda la presunta indeterminatezza dei capi d’imputazione: secondo le difese, le contestazioni non sarebbero formulate con la precisione necessaria a consentire agli imputati di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. La seconda investe i tempi dell’inchiesta, e in particolare il presunto ritardo con cui il nome di Elkann venne iscritto nel registro degli indagati rispetto all’apertura del procedimento. Una contestazione che chiama in causa la regolarità della scansione temporale delle indagini. La terza, potenzialmente la più delicata per le conseguenze sull’impianto accusatorio, riguarda invece l’utilizzabilità di una parte del materiale raccolto dagli investigatori.

Gli avvocati Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi contestano infatti le modalità con cui sono stati acquisiti e selezionati documenti, mail e messaggi estratti dai computer e dagli smartphone sequestrati, lamentando il mancato coinvolgimento della difesa nelle operazioni di selezione. Si tratta di circa due terzi del materiale confluito nel fascicolo: una quantità tale da rendere l’eventuale accoglimento dell’eccezione particolarmente rilevante per l’accusa.

Le altre due contestazioni riguardano la formulazione ritenuta troppo generica dei capi d’imputazione e la richiesta di retrodatare al dicembre 2022 l’iscrizione di Elkann nel registro degli indagati, questione che potrebbe incidere anche sul calcolo della prescrizione. A queste obiezioni hanno ora replicato, chiedendone il rigetto integrale, il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i sostituti Mario Bendoni e Giulia Marchetti. Non si tratta, naturalmente, di una decisione del giudice. I pubblici ministeri hanno espresso la propria posizione sulle questioni sollevate dalle difese; sarà il giudice dell’udienza preliminare a pronunciarsi.

Il prossimo round il 20 novembre

Il confronto riprenderà venerdì prossimo, a porte chiuse, davanti alla gup Irene Giani. Prima ancora di affrontare il merito delle accuse, il procedimento deve dunque superare il confronto sulla regolarità degli atti e sull’utilizzabilità delle prove.

Per Elkann e i suoi difensori la posta in gioco è rilevante: ottenere l’accoglimento delle eccezioni significherebbe incidere, in misura diversa a seconda delle questioni, sul perimetro dell’accusa e del materiale processuale. Per la Procura, invece, non c’è nulla da correggere o da espungere sulla base delle contestazioni presentate. Il prossimo passaggio spetta al giudice. E soltanto allora si capirà se l’offensiva preliminare della difesa avrà prodotto qualche risultato.