ALTA TENSIONE

"Docenti amici di Askatasuna,

la rettrice non muove un dito"

Dietro l'occupazione di Palazzo Nuovo i legami con il centro sociale "benedetti" dai professori che manifestano insieme agli studenti. Il costituzionalista Cavino: "Io impedito dal poter andare in biblioteca. Sorprende la mancanza di azioni disciplinari dai vertici dell'Ateneo"

L’Università di Torino «è un caso interessante di extraterritorialità». Il sarcasmo è evidente, ma dietro la battuta c’è un giudizio assai severo su quanto sta accadendo nell’ateneo torinese. Prima l’occupazione del Campus Luigi Einaudi, poi quella di Palazzo Nuovo, con lezioni sospese o trasferite online, biblioteche inaccessibili, iniziative organizzate dagli occupanti e crescenti polemiche sull’atteggiamento della rettrice Cristina Prandi. A suscitare interrogativi non sono soltanto le modalità della protesta, ma anche il coinvolgimento di alcuni docenti e il rapporto tra gli studenti mobilitati e gli ambienti antagonisti vicini ad Askatasuna.

A sollevare la questione, con un post amaramente sarcastico, è Massimo Cavino, ordinario di Diritto costituzionale all’Università del Piemonte Orientale. Uno che il mondo accademico lo conosce da sempre, prima da studente e poi da docente, e che ora punta il dito contro quella che considera una sostanziale tolleranza dell’illegalità da parte dei vertici universitari. Il suo ragionamento parte da una domanda: fino a che punto un ateneo può tollerare un’occupazione senza finire per legittimarla?

Professor Cavino, perché ha scritto quel post?

«Perché quello che sta accadendo adesso a Palazzo Nuovo, e prima al Campus Einaudi, è qualcosa che lascia molto perplessi rispetto alla governance dell’ateneo».

Qualcuno, anche tra i suoi colleghi, potrebbe obiettare che non si tratta certo della prima occupazione.

«Io ribadisco che l’occupazione è, di per sé, un fatto illegittimo. Dopodiché mi rendo conto che possa esserci un interesse a evitare danni, una preoccupazione legata alla conservazione delle strutture, e posso comprendere queste ragioni. Fatico a capire, invece, come un’università possa manifestare la propria adesione a un fatto illegittimo».

Professori complici degli studenti, per dirla in maniera un po’ ruvida?

«Che all’occupazione partecipino docenti dell’ateneo, come Alessandra Algostino, che abbiamo visto tenere lezioni alternative, o addirittura delegati della rettrice che sottoscrivono un documento di adesione all’occupazione del Campus Einaudi, è qualcosa che lascia sconcertati. Questo significa aderire a un fatto illecito».

E poi c’è sempre il diritto allo studio, di fatto negato a chi vorrebbe esercitarlo. Un aspetto spesso messo in secondo piano da chi sostiene le ragioni e le modalità della protesta. Anche in questo emerge quella che lei definisce l’extraterritorialità dell’ateneo torinese, quasi fosse una zona sottratta alle leggi?

«Guardi, mi sono accorto dell’occupazione del Campus Einaudi la mattina stessa, perché non ho potuto accedere alla biblioteca Norberto Bobbio».

Tenuto fuori come uno studente?

«Proprio così. Parlo da utente. Dovevo andare, come faccio tutte le settimane, a studiare un po’, cosa che i professori non dovrebbero mai dimenticare di fare. Si è parlato molto, e giustamente, degli studenti ai quali è stato impedito di accedere alla biblioteca, ma anche l’attività di ricerca, più volte richiamata tra le ragioni della protesta, è rimasta bloccata dagli occupanti. Chi doveva andare a studiare in biblioteca, pur rendendomi conto che si tratti di un’attività sempre più di nicchia, non ha potuto farlo».

Tutto questo con una gestione da parte della rettrice, diciamo, troppo morbida?

«Ribadisco che gestire una situazione di ordine pubblico come questa non è cosa facile e non voglio dire che la rettrice avrebbe dovuto chiedere lo sgombero... ».

Professore, lei pensa che sarebbe stato opportuno?

«Credo che sarebbe stata una buona cosa chiederlo, perché nelle prime fasi il numero delle persone coinvolte avrebbe consentito un’operazione senza pericoli. Lasciare che gli occupanti si insediassero ha poi cambiato il quadro».

La questione resta quella della legittimità e del rispetto delle leggi. Lei ritiene che si continui a violarle con una sorta di tacita approvazione da parte dei vertici dell’ateneo?

«Se una Pro loco vuole organizzare una serata danzante deve compilare una montagna di documenti e richiedere un sacco di permessi per la sicurezza. Qui, invece, in un campus occupato hanno organizzato il concerto di Cosmo, durante il quale c’è stata una rissa con feriti, e non succede niente. Trovo incredibile che dei docenti partecipino a un’attività riconosciuta da tutti come illecita e che l’ateneo non promuova nei loro confronti un’azione disciplinare».

I legami tra i manifestanti e gli ambienti dei centri sociali, in particolare Askatasuna, sono sempre più evidenti. E anche tra i docenti c’è chi da sempre strizza l’occhio a quei movimenti. Nella sua sarcastica definizione di extraterritorialità c’è anche questo?

«Certo. Infatti bisognerebbe domandarsi per quale motivo queste azioni partano dal Campus Einaudi. Perché la miccia si accende proprio lì? Perché c’è un evidente anello di congiunzione tra un certo tipo di protesta studentesca e ambienti di altra natura, come quelli di Askatasuna. Ma quando ci sono docenti che rivendicano il proprio ruolo in Askatasuna, questo si spiega bene. Mi chiedo come un docente dell’Università di Torino possa avere rapporti organici con ambienti di quel tipo e fare da tramite con i propri studenti senza che l’ateneo prenda in considerazione provvedimenti nei suoi confronti».