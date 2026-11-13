Processo Avanguardia Torino, per difesa Forzese non fa parte di gruppo neofascista

E' ripresa oggi con gli interventi delle parti civili e della difesa il processo ad Enrico Forzese, ex coordinatore dei giovani di Fratelli d'Italia a Torino e ora coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, imputato per le presunte iniziative filo-fasciste e filo-fasciste del gruppo 'Avanguardia - La Barriera', che si riuniva in un locale chiamato Edoras. L'avvocato di Forzese, Gabriele Assenzi, ha spiegato che "il mio assistito non ha fatto parte dell'associazione, non ne è il promotore e non ha mai organizzato nulla". All'udienza del 26 giugno la procura aveva chiesto una condanna due anni e otto mesi. Forzese, in aula, aveva spiegato di essere stato presente a qualche evento ma solo in qualità di ospite (oggi è stato precisato che sono stati sette su un totale di circa 70). La difesa ha anche denunciato delle "forzature" da parte della pubblica accusa. Un esempio è il contenuto di una intercettazione in cui si sente uno degli indagati dire che "in questo periodo il capo è in Iraq": durante il processo i pm hanno riportato la frase sostituendo la parola "capo" con "Forzese". In effetti Forzese si trovava in Iraq per un viaggio organizzato (cominciato in Iran) con altre tre persone, una delle quali indagata nel medesimo procedimento: "Chi ha parlato di un 'capo' non si riferiva sicuramente a Forzese". Prima di lasciare Palazzo di giustizia, Forzese non ha risposto alla domanda dei giornalisti su una sua possibile candidatura a sindaco di Torino, limitandosi a un "bisogna aspettare". Nel processo sono costituiti parte civile il proprietario del locale (con l'avvocato Federico Milano) in cui si era insediato Edoras e l'Unione delle comunità ebraiche italiane (con l'avvocato Tommaso Levi).