Palazzo Nuovo Torino, l'Università diffida gli occupanti da nuove feste

"L'Ateneo diffida gli occupanti dall'organizzare nuove feste e altre iniziative che possano aggravare ulteriormente le condizioni di insicurezza e chiede l'annullamento di tutti gli eventi programmati negli spazi occupati. Gli occupanti devono lasciare subito l'edificio. È un'assunzione di responsabilità che non può essere ulteriormente rinviata". È quanto si legge in una nota dell'Università di Torino sull'occupazione di Palazzo Nuovo. L'Ateneo evidenzia la richiesta di lasciare immediatamente l'edificio, già formulata questa mattina da una delegazione di vicerettori intervenuta all'assemblea degli occupanti. "L'Università di Torino ribadisce con fermezza la richiesta di porre fine all'occupazione di Palazzo Nuovo, già formulata questa mattina da una delegazione di vicerettori intervenuta all'assemblea degli occupanti", si legge ancora. "Stupisce che proprio chi richiama l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro minimizzi, nel comunicato diffuso sui propri canali social, la gravità di quanto accaduto questa notte e rilanci nuove iniziative negli spazi occupati. La sicurezza delle persone richiede comportamenti coerenti e atti concreti di responsabilità", conclude la nota dell'Ateneo.