SCENTRATI

Calenda decide, Azione si divide

Dietro la festa torinese del partito, le rivalità tra Peddis e Ruffino e le ambizioni per le prossime Politiche. La base guarda ancora a Lo Russo, mentre nelle circoscrizioni si sostiene il centrodestra. E la scelta di Saracco spiazza una parte dei dirigenti

Grande è la confusione sotto il cielo di Azione. E non è detto che la situazione sia eccellente, almeno per chi, all’ombra della Mole, si è ritrovato nel giro di pochi giorni a dover cambiare bussola, alleati e prospettive politiche. Il partito di Carlo Calenda accelera, organizza, recluta, si mette in mostra. Ma più che un motore ben oliato, quello torinese assomiglia a un ingranaggio nel quale ciascuno sembra voler girare in una direzione diversa. E dove, alla fine, a decidere la rotta è sempre il capo.

Ieri, all’NH Santo Stefano, è andata in scena la festa metropolitana “Motore Torino Azione”, con ospiti e dibattiti: dai parlamentari Elena Bonetti ed Ettore Rosato al radicale Igor Boni, dall’assessore Francesco Tresso alla sindaca Pd di Settimo Elena Piastra. E domani si replica nella sede di via Monza 6, in zona Aurora, dove arriverà il capogruppo alla Camera Matteo Richetti.

Ma dietro le quinte i ranghi sono tutt’altro che serrati. Lo si è visto bene al Santo Stefano, dove tra la segretaria provinciale Cristina Peddis e la deputata Daniela Ruffino, segretaria regionale, è calato il gelo. Le due si sono a malapena salutate, con Ruffino che ha preso posto in ultima fila, da dove ha pronunciato il proprio saluto introduttivo prima di uscire dalla sala. Una fotografia delle divergenze interne, che però vanno ben oltre i rapporti personali tra le due dirigenti.

Il ciclone Saracco

A scompaginare le carte ci ha pensato direttamente Calenda, annunciando il sostegno a Guido Saracco, l’ex rettore del Politecnico che mercoledì ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco. Una discesa in campo alternativa a quella dell’uscente Stefano Lo Russo, con il quale Azione aveva già avviato un’interlocuzione tutt’altro che superficiale. Ai primi tavoli di coalizione in vista delle Comunali del 2027, coordinati dal consigliere regionale dem Daniele Valle, aveva infatti partecipato anche Dario Basso, referente del partito per gli enti locali. E lo stesso Calenda, in precedenza, aveva espresso pubblicamente il proprio apprezzamento per il primo cittadino.

Poi, improvvisamente, l’inversione a U. Senza che tutti, nel partito, fossero stati messi al corrente della manovra: né Ruffino né l’ex parlamentare Osvaldo Napoli sarebbero stati preventivamente coinvolti nella decisione del leader. Un’accelerazione che ha colto di sorpresa una parte del gruppo dirigente e reso ancora più evidenti divisioni già esistenti.

Le tre anime

Per comprendere il terremoto bisogna guardare dentro Azione, dove a Torino convivono almeno tre sensibilità. La prima è quella della base degli iscritti, in larga parte provenienti dal Pd e dal centrosinistra, che continua a guardare con favore a Lo Russo e fatica a comprendere le ragioni della rottura. La seconda fa capo a Peddis, candidata nel 2021 nella lista civica del sindaco e successivamente nominata alla presidenza della Fondazione Contrada, ma ora in prima fila al Bunker per sostenere Saracco. La terza è quella di Ruffino, proveniente da Forza Italia come Napoli, con una storia politica e una rete di relazioni che la rendono meno dipendente dalle scelte del gruppo dirigente torinese.

Tre mondi che convivono sotto lo stesso simbolo, ma guardano ad alleanze differenti. E non è soltanto una questione di collocazione politica. Perché sullo sfondo c’è anche la partita per le prossime elezioni politiche, con il posto da capolista a Torino considerato decisivo per coltivare ambizioni parlamentari.

Tra Peddis e Ruffino, d’altronde, i rapporti non sono idilliaci da tempo. Per la prima, l’allineamento con Calenda rappresenterebbe la strada per conquistare il favore del leader e, di conseguenza, una candidatura in posizione utile per approdare in Parlamento. Ruffino, invece, dispone di altre risorse: è già parlamentare, versa una quota del proprio stipendio al partito e può contare su una maggiore autonomia economica per finanziare la propria campagna elettorale.

Le tentazioni del centrodestra

La distanza tra le diverse anime riguarda anche la collocazione politica. Ruffino, in passato, avrebbe persino valutato un ritorno in Forza Italia, seguendo il percorso di Enrico Costa, trovando però le resistenze di Paolo Zangrillo. E proprio il modello piemontese potrebbe rappresentare, per una parte di Azione, un’alternativa alla candidatura autonoma di Saracco. In Regione, infatti, il partito sostiene la maggioranza di centrodestra guidata da Alberto Cirio, con Sergio Bartoli eletto nella lista del governatore. Perché non riproporre uno schema analogo anche in Sala Rossa?

Molto dipenderebbe dal candidato. Un’intesa sarebbe difficilmente praticabile qualora la scelta ricadesse su Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione e nome forte di Fratelli d’Italia sotto la Mole. Troppo marcata la sua collocazione a destra e troppo distanti alcune sue posizioni, soprattutto sulla Russia, dalla linea atlantista e liberale di Calenda.

Il paradosso è che, mentre a livello regionale Azione governa insieme al centrodestra, a Torino si prepara a sfidare il centrosinistra sostenendo una candidatura alternativa a entrambi gli schieramenti. Una geometria politica che diventa ancora più singolare osservando quanto accade nelle circoscrizioni.

Campagna acquisti

Proprio alla vigilia della festa metropolitana, infatti, Azione ha annunciato l’ingresso di Antonio Canino ed Enrico Crescimanno nella Circoscrizione 5. Il primo, noto per i numerosi cambi di casacca, sarà capogruppo; il secondo, già presidente della circoscrizione in quota Lega prima di essere sfiduciato, ne sarà il vice. I due hanno incontrato il vicesegretario Rosato, suggellando il passaggio al partito di Calenda. La particolarità? Entrambi sostengono la maggioranza circoscrizionale di centrodestra.

Così Azione si ritrova con una base che guarda a Lo Russo, una dirigenza metropolitana schierata con Saracco e rappresentanti territoriali che sostengono il centrodestra. Tre direzioni diverse, almeno finché la convivenza regge.

Il nodo del simbolo

A complicare ulteriormente il quadro c’è un’altra incognita. Saracco ha chiarito di non volere simboli di partito a sostegno della propria candidatura. Una condizione che, se confermata, metterebbe Azione davanti a una scelta non semplice.

Il cortocircuito sarebbe ancora più evidente nell’ipotesi di election day, con Politiche e Amministrative celebrate nella stessa giornata. Gli elettori torinesi di Azione potrebbero trovare il simbolo del partito sulla scheda per il Parlamento, ma non su quella per il Consiglio comunale. Una circostanza che porrebbe interrogativi sulla riconoscibilità della proposta politica e sulla possibilità di valorizzare elettoralmente il lavoro svolto sul territorio. Come si spiega agli iscritti che il partito rivendica la propria autonomia a Roma, ma potrebbe rinunciare al proprio simbolo alle Comunali della quarta città d’Italia?

Questione di soldi

C’è poi il capitolo economico. La scelta di Calenda di non collocarsi stabilmente in nessuna delle due coalizioni nazionali avrebbe raffreddato l’interesse di almeno una parte dei suoi finanziatori, molti dei quali considerano la vocazione governista un elemento importante nella decisione di sostenere economicamente un partito. Chi è felice di elargire fior di quattrini a qualcuno che ha già perso in partenza? Una difficoltà destinata a pesare con l’avvicinarsi delle campagne elettorali, tanto più se Politiche e Amministrative dovessero sovrapporsi.

Del resto, quella torinese non sembra una vicenda isolata. A Roma Calenda ha già rotto con Alessio D’Amato, dopo le aperture di quest’ultimo a un’intesa con il sindaco uscente Roberto Gualtieri. A Milano ha indicato in Mario Calabresi il nome sul quale sarebbe disposto a convergere, subordinando a questa candidatura la disponibilità a un accordo, quasi a volerlo sabotare. E ora, sotto la Mole, la scelta di Saracco segna una discontinuità rispetto al percorso avviato con Lo Russo.

È la declinazione locale di una strategia nazionale che punta a mantenere uno spazio autonomo rispetto ai due poli, anche quando questo significa rompere equilibri amministrativi consolidati. Non è escluso che lo stesso copione possa ripetersi ad Alessandria, dove Giovanni Barosini ricopre il ruolo di vicesindaco nella giunta guidata dal democratico Giorgio Abonante.

L’inedita convergenza

Ma il cortocircuito politicamente più curioso è forse un altro. La candidatura di Saracco suscita interesse anche in settori del Movimento 5 Stelle, proprio il partito contro il quale Calenda ha costruito una parte consistente della propria identità politica.

L’ex sindaca Chiara Appendino non ha espresso un endorsement all’ex rettore, vincolata dai patti romani sul campo largo. Ma tra i pentastellati torinesi la sua candidatura è guardata con favore da gran parte della base. Si profila così un’inedita convergenza di interessi tra mondi fino a poco tempo fa politicamente inconciliabili: Calenda, da sempre tra i critici più severi del Movimento, finisce per sostenere lo stesso candidato apprezzato da settori dell’elettorato grillino. Un cortocircuito niente male.