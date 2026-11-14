ECONOMIA DOMESTICA

Inflazione al 3,3% in Piemonte. Vercelli maglia nera dei rincari

Dall'inizio della guerra nel Golfo prezzi in aumento del 3,3% nella regione. Torino e Biella al 3,4%, Alessandria la meno colpita. Italia al 4,4% in otto mesi, con bollette e carburanti alle stelle. E l'inverno fa temere nuove stangate per famiglie e imprese

La guerra nel Golfo si fa sentire anche nei portafogli dei piemontesi. Da febbraio a settembre i prezzi nella regione sono aumentati del 3,3%, appena due decimali meno della media nazionale. Ma dietro il dato regionale si nascondono differenze significative: Vercelli è la città dove il carovita ha colpito maggiormente, con un incremento del 3,7%, mentre Torino e Biella si attestano al 3,4%. Più contenuti i rincari ad Alessandria, ferma al 3%. Nessuna città piemontese figura tra le più care d’Italia, ma nemmeno tra quelle risparmiate dalla nuova ondata inflazionistica.

Sono i dati Istat elaborati dalla Cgia a misurare gli effetti dell’impennata dei prezzi dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, scoppiato il 28 febbraio. Su scala nazionale, considerando anche ottobre, l’inflazione cumulata ha raggiunto il 4,4%. A spingere il carovita sono soprattutto energia e carburanti, con aumenti che in alcuni casi superano il 30%. E con l’inverno alle porte, l’allarme riguarda non soltanto le famiglie, ma anche le imprese, già alle prese con costi di produzione crescenti e consumi che rischiano di rallentare.

Vercelli la più cara, Torino a metà classifica

Nella graduatoria degli 80 capoluoghi monitorati dall’Istat, Vercelli occupa il 27° posto nazionale, con un aumento dei prezzi del 3,7% tra febbraio e settembre. Seguono Biella, 46ª con il 3,4%, e Torino, 48ª con la stessa percentuale. Il capoluogo regionale si colloca dunque nella parte centrale della classifica, ma registra comunque un incremento di oltre tre punti in appena sette mesi.

Più indietro Cuneo, 51ª con il 3,3%, e Novara, 58ª con il 3,2%. Chiude la graduatoria piemontese Alessandria, 64ª con il 3%. Tra Vercelli e Alessandria ci sono sette decimali di differenza: uno scarto che può apparire modesto, ma che si traduce in una diversa erosione del potere d’acquisto. La rilevazione non riporta invece dati comunali per Asti e Verbania perché partecipano alla rilevazione Istat soltanto per alcune tariffe e servizi locali, e non per l’intero paniere dei prezzi al consumo.

Nel complesso, il Piemonte è 14° tra le venti regioni italiane, con un aumento del 3,3%, inferiore al 3,5% nazionale registrato nello stesso periodo. Una posizione relativamente favorevole, soprattutto rispetto alla Toscana, che guida la classifica con il 4,2%, e a Sardegna e Veneto, entrambe al 4%. Ma il confronto con la vicina Lombardia, ferma al 2,4%, racconta una situazione meno rassicurante.

La geografia dei rincari

A livello nazionale è Como la città che ha registrato l’impennata maggiore, con il 5,4%. Seguono Siena e Lucca al 5,1%, quindi Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa al 4,6%. All’estremo opposto si trovano Milano, dove i prezzi sono aumentati appena dello 0,8%, Belluno con lo 0,9% e Trento con l’1,1%.

La Cgia osserva che nelle città dove gli aumenti sono stati più contenuti i prezzi partivano spesso da livelli già elevati. È il caso di Milano, che a febbraio aveva uno degli indici più alti del Paese. Una variazione percentuale inferiore, dunque, non significa necessariamente un costo della vita più basso. Anche il turismo ha contribuito a modificare la geografia dell’inflazione. In Toscana, Sardegna e Veneto l’aumento dei prezzi delle strutture ricettive ha inciso in misura rilevante, sebbene il confronto tra febbraio e settembre risenta inevitabilmente della stagionalità.

Bollette e carburanti, la vera stangata

Il dato più pesante arriva dall’energia. Tra febbraio e ottobre, a livello nazionale, elettricità, gas e altri combustibili sono aumentati complessivamente del 28,7%. Nel dettaglio, il gas naturale distribuito attraverso la rete ha registrato un’impennata del 39,2%, il gasolio da riscaldamento e gli altri combustibili liquidi del 44,3%, l’elettricità del 23,9%.

Non va meglio agli automobilisti: diesel +32,2% e benzina +22,7%. Un rincaro che colpisce direttamente i bilanci familiari e si ripercuote sui costi di trasporto delle merci, con possibili conseguenze sui prezzi finali dei prodotti. Sono aumentati anche i trasporti aerei internazionali, del 23,5%, e computer e tablet, del 22%.

I prodotti alimentari, nel loro complesso, segnano per ora un incremento più limitato, pari all’1,8%, ma alcune categorie mostrano già aumenti a doppia cifra, come gli ortaggi a foglia (+12,9%) e quelli a frutto (+10,6%). La preoccupazione riguarda proprio i prossimi mesi: se i rincari energetici continueranno, potrebbero trasferirsi in misura crescente sui prezzi dei generi alimentari, penalizzando soprattutto le famiglie a reddito più basso.

Industria sotto pressione

Per il Piemonte il problema non si esaurisce nelle bollette domestiche. Una regione con una forte presenza manifatturiera è particolarmente esposta agli aumenti dell’energia, che incidono sui costi delle produzioni industriali e artigianali. Tra i comparti più vulnerabili vi sono quelli ad alto consumo di gas, come chimica, carta, vetro, ceramica, cemento e siderurgia, e quelli che richiedono grandi quantità di elettricità, dall’alluminio alla plastica, dalla gomma al tessile e all’alimentare. Settori che hanno un peso significativo anche nel tessuto produttivo piemontese, dal Torinese al Cuneese, dal Biellese al Novarese e all’Alessandrino.

Il rischio è duplice: da una parte le imprese devono sostenere costi più elevati, dall’altra non sempre possono trasferirli sui listini senza perdere competitività. Una stretta particolarmente difficile per le piccole aziende, che dispongono di margini finanziari più ridotti.

Il rischio di una frenata dei consumi

C'è poi un’altra conseguenza dell’inflazione: la contrazione della domanda interna. Quando stipendi e pensioni non tengono il passo con i prezzi, le famiglie riducono le spese rinviabili. Si rimandano gli acquisti, le manutenzioni domestiche, le uscite al ristorante e gli interventi di ristrutturazione. A subirne gli effetti sono commercianti, artigiani e piccoli esercizi, che vedono diminuire gli incassi proprio mentre aumentano i costi di gestione. Un meccanismo che può alimentare un progressivo indebolimento dell’economia locale. Del resto, i consumi delle famiglie rappresentano circa il 60% del Pil italiano.