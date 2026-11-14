Il civismo non è alternativo alla politica

È da molto tempo che il cosiddetto “civismo” viene visto ed interpretato come una modalità di partecipazione democratica del tutto alternativa alla politica. Certo, tutti sappiamo che il civismo è una ricchezza ed un valore aggiunto nel nostro paese. E nelle nostre città. Una prassi decisamente praticata nei mille Comuni della nostra periferia ma che ormai da tempo si fa largo nelle stesse competizioni regionali e che, adesso, cerca di trovare uno spazio anche sul versante nazionale. Ma è nelle amministrazioni comunali - dai piccoli Comuni alle grandi città - che il civismo dispiega tutte le sue potenzialità che sono indubbiamente positive e da valorizzare.

Ora, però, per non fare di tutta l’erba un fascio, non possiamo non avanzare una precisa riflessione. E proprio parlando del ruolo del civismo e, soprattutto, di chi lo interpreta o di chi lo cavalca. Detto con parole molto semplici e comprensibili, non si può continuare a creare uno steccato tra la cosiddetta società civile e la società politica. Quest’ultima rappresentata dai partiti e da tutto ciò che è riconducibile alla politica tradizionale. Ed è proprio su questo versante che forse è utile chiarire, e forse per l’ennesima volta, un aspetto non secondario quando si parla soprattutto di elezioni comunali. Nello specifico nelle grandi città, come ad esempio la città di Torino. E cioè, non esiste una società civile sana, preparata, competente, democratica, trasparente, propositiva e corretta contrapposta ad una società politica corrotta, nebbiosa, clientelare, oscura, incolta e dedita prevalentemente se non addirittura esclusivamente al sottobosco. Insomma, non si può contrapporre una società civile incontaminata e salvifica alternativa ad una società politica lastricata di ombre e di malgoverno.

Faccio questa riflessione perché ogniqualvolta si cerca di giustificare la propria “discesa in campo” nell’amministrazione locale - comunale, regionale o nazionale non fa ormai differenza alcuna - lo si fa attaccando frontalmente tutto ciò che è riconducibile alla vita concreta dei partiti e a ciò che li caratterizza. Ora, che i grandi partiti popolari, democratici e di massa del passato siano definitivamente ed irreversibilmente tramontati non c’è alcun dubbio. Come, del resto, è altrettanto chiaro che al posto dei partiti tradizionali sono subentrati cartelli elettorali o partiti personali e del capo che hanno perso progressivamente quell’anima politica e culturale che, invece, ha profondamente segnato l’intera esperienza della cosiddetta prima repubblica. Detto questo, però, è altrettanto evidente che gli interpreti del civismo il più delle volte sono persone - uomini e donne - o che non sono riusciti a farsi largo nei partiti oppure, e misteriosamente, pensano di avere ricevuto una delega esclusiva dalla parte sana della società e, di conseguenza, di dovere esercitare un ruolo nella comunità di riferimento in nome e per conto di valori che altri rinnegano o misconoscono.

Ecco perché, e nel pieno rispetto di tutti i percorsi personali o collettivi, forse è anche arrivato il momento per dire una parola chiara. E cioè, nessuno, ma proprio nessuno, può continuare ad accampare una presunta e del tutto singolare “superiorità morale” o, peggio ancora, “civica” nel presentarsi di fronte all’elettorato in vista di una precisa e definita competizione elettorale. Non lo può fare per un motivo persin troppo semplice da spiegare. Ovvero, ognuno si fa carico della propria specificità politica, culturale, valoriale e programmatica e si presenta di fronte agli elettori. Perché, alla fine, saranno solo e soltanto gli elettori a giudicare i singoli e rispettivi programmi per governare ed amministrare una città. Tutto il resto è drasticamente secondario se non addirittura irrilevante. Compresa la presunta e del tutto discutibile “superiorità morale” ed etica della società civile rispetto alla società politica.