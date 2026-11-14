Manifestazione a Torino contro carovita, in piazza anche gli universitari

Manifestazione oggi pomeriggio a Torino contro il carovita. L'appuntamento, annunciato dal movimento Torino in Piazza, è alle 15 in piazza Castello, dove dal 7 novembre è presente un presidio permanente ai piedi del monumento al Duca d'Aosta. Al punto di ritrovo arriverà anche un corteo di studenti universitari in partenza da Palazzo Nuovo, occupato nei giorni scorsi. Il percorso preannunciato alla Questura del capoluogo piemontese prevede che il corteo attraversi via Po fino a via Rossini, per poi svoltare in corso San Maurizio e corso Regina Margherita, in direzione Porta Palazzo, fino a Rondò Rivella. Superato il ponte sulla Dora, in corso Regio Parco, la manifestazione proseguirà lungo corso Palermo, via Bologna e corso Novara, fino allo slargo del cimitero Monumentale, dove è prevista la conclusione. La nuova mobilitazione era stata annunciata sabato scorso in piazza Crispi, al termine della precedente manifestazione. I promotori intendono continuare a scendere in strada "ogni sabato, fin quando non arriveranno risposte". "Ci stanno provando, a far distogliere l'attenzione sulle nostre richieste, sulle occupazioni, sulle proteste. L'allarme bomba nelle scuole ha seminato il panico, eppure il dissenso resiste. Restiamo concentrati sulle richieste", scrivono sui social gli organizzatori, sostenuti anche da 'Torino è contro il riarmo' e dai collettivi studenteschi.