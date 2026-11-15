BERLUSCONES

Forza Italia (non) è Bellissima. Nodo Damilano nel centrodestra

Per gli azzurri la lista è una concorrente da eliminare, per Marrone un'alleata preziosa. Sullo sfondo la candidatura di Cirio alle Politiche e il possibile approdo dell'imprenditore a Bruxelles. Trattative serrate e nervosismo crescente alla vigilia del congresso regionale

In Forza Italia sognano una Forza Italia Bellissima. E per realizzarlo vorrebbero far sparire Torino Bellissima, la lista civica con cui Paolo Damilano, imprenditore acqua&vino, tentò nel 2021 la conquista di Palazzo Civico. Il marchio può anche finire in soffitta o, tutt’al più, essere relegato in un angolo del simbolo azzurro. I voti, invece, servono eccome, possibilmente accompagnati da qualche candidato selezionato con cura, per non scompaginare gli equilibri interni e le gerarchie delle preferenze. Un’operazione di incorporazione politica che Damilano non ha ancora deciso se accettare e che i suoi fedelissimi considerano alla stregua di una resa. Del resto, perché sciogliere una lista accreditata dai sondaggi di un consenso superiore a quello del partito che vorrebbe assorbirla?

Il dilemma dell'imprenditore, già candidato sindaco del centrodestra nel 2021, è diventato uno dei più intricati negoziati in vista delle comunali del 2027. E non riguarda soltanto Palazzo Civico. Nella partita entrano le ambizioni parlamentari di Alberto Cirio, la prospettiva europea dello stesso Damilano, gli equilibri interni di Forza Italia e persino le convenienze di Fratelli d’Italia. Di contro, il principale interessato a salvare la lista civica potrebbe invece essere il probabile candidato sindaco.

Una lista troppo bella

I numeri spiegano parecchio. Alle ultime comunali Torino Bellissima raccolse 35.658 voti, pari all’11,86%, risultando la prima forza della coalizione di centrodestra, davanti persino a Fratelli d’Italia e alla Lega, e più che doppiando Forza Italia, ferma al 5,30%. Un primato che, cinque anni dopo, gli azzurri sembrano intenzionati a cancellare per via negoziale, non essendoci riusciti per via elettorale. Cinque anni dopo, il sondaggio pubblicato dallo Spiffero la accredita ancora del 7%.

Del resto, sotto la Mole gli azzurri non navigano certo nell’abbondanza. Alle regionali del 2024, con il vento in poppa di Alberto Cirio, Forza Italia si è fermata in città al 7,78%, con 22.529 voti. E l’idea di affrontare una nuova competizione con una lista civica moderata capace di pescare nello stesso bacino elettorale non entusiasma affatto i dirigenti locali. Meglio inglobare, selezionare, distribuire qualche candidatura.

Le porte sarebbero aperte, per esempio, agli uscenti Pierlucio Firrao e Giuseppe Abbruzzese, semplicemente perché li considerano “battibili”. L’ospitalità azzurra, insomma, non è dettata da bontà d’animo. I vertici del partito sono concentrati a portare in Sala Rossa il segretario cittadino Marco Fontana e Federica Scanderebech oppure Domenico Garcea. Ogni candidatura dotata di un proprio seguito rischia di mandare all’aria i piani.

E qui compare il nome meno gradito: Silvia Damilano. Non tanto per la sua forza elettorale, quanto per il cognome che porta. La cugina dell’imprenditore, prima eletta della lista nel 2021 con 986 preferenze, potrebbe beneficiare del brand familiare e scombinare i calcoli sulle preferenze. Per lei, a quanto filtra, non ci sarebbe posto.

Marrone preferisce la concorrenza

Chi ragiona diversamente è Maurizio Marrone, candidato sindaco in pectore del centrodestra. IL vicepresidente della Regione ha un profilo identitario, una riconoscibile impronta di destra e un elettorato di riferimento che non coincide necessariamente con quello moderato e civico. Proprio per questo una Torino Bellissima autonoma potrebbe essergli utile: una lista capace di allargare il perimetro del centrodestra e intercettare un elettorato al quale lui difficilmente riuscirebbe a parlare e che ancor meno riuscirebbe a convincere.

C’è poi un vantaggio meno confessabile e assai più politico. Tenere in vita la formazione di Damilano significherebbe impedire a Forza Italia di esercitare il monopolio dell’offerta moderata nella coalizione. E per Fratelli d’Italia, soprattutto nell’eventualità assai probabile di un voto comunale contemporaneo alle Politiche, non sarebbe un dettaglio trascurabile. Marrone potrebbe estendere il proprio bacino senza necessariamente rafforzare il principale alleato-concorrente sul terreno nazionale. Una piccola raffinatezza tattica: chiedere voti agli azzurri e, contemporaneamente, impedire che diventino troppi.

Portatore d’acqua

Nei calcoli di Cirio, però, Damilano potrebbe avere un’altra funzione: quella di moltiplicatore di voti alle Politiche. Il governatore, che da tempo coltiva il progetto di lasciare il Grattacielo Piemonte per Montecitorio, starebbe pensando di candidare l’imprenditore come indipendente nelle liste azzurre a Torino. Non tanto per assicurare un seggio all’amico, quanto per sfruttarne la capacità di raccogliere consensi ben oltre il tradizionale elettorato forzista. Affiancare al presidente un candidato capace di intercettare ambienti imprenditoriali, professionali e moderati ben oltre il recinto azzurro potrebbe aiutare a raccogliere voti decisivi. L’obiettivo è raggiungere la quota necessaria a far scattare un seggio del quale potrebbe beneficiare lo stesso Cirio. Damilano a raccogliere i voti, il governatore a incassare il mandato parlamentare.

Non sarebbe neppure la prima volta che Damilano mette a disposizione del centrodestra il proprio patrimonio di relazioni e risorse. Lo ha fatto nella campagna comunale del 2021 e poi alle europee del 2024, quando ha corso sotto le insegne di Forza Italia, sostenendo anche un impegno economico significativo. Un contributo che ha trovato un riconoscimento nell’ingresso nel consiglio di amministrazione di Terna, grazie ai buoni uffici di Cirio e Tajani.

E proprio Bruxelles costituisce l’altra variabile del suo futuro. Damilano è infatti il primo dei non eletti di Forza Italia alle europee. Se Letizia Moratti, come si dà per scontato negli ambienti romani, dovesse candidarsi alle Politiche, essere eletta e lasciare il Parlamento europeo, sarebbe lui a subentrarle fino al 2029. Una prospettiva che rende ancora più delicato il negoziato: tra Roma e Strasburgo, l’imprenditore potrebbe avere più di una strada davanti a sé, mentre a Torino gli si chiede di rinunciare alla propria insegna elettorale.

Il congresso e il convitato

Damilano, per ora, non ha sciolto la riserva. Da una parte ci sono le lusinghe azzurre, i rapporti consolidati con i vertici nazionali e forse anche qualche impegno politico assunto lungo il percorso. Dall’altra, una pattuglia di amministratori e sostenitori che non ha alcuna intenzione di consegnarsi a un partito dal quale, numeri alla mano, non avrebbe molto da guadagnare. Peraltro, una cosa è chiedere a Damilano di entrare in Forza Italia, un’altra pretendere che porti in dote la lista e lasci fuori chi non supera l’esame dei maggiorenti locali.

A rendere meno agevole la mediazione è anche Roberto Rosso, indicato tra i più convinti oppositori della presenza autonoma di Torino Bellissima alle prossime comunali. Sabato 21 novembre, al congresso regionale di Forza Italia, il senatore raccoglierà il testimone di Paolo Zangrillo. Una successione già concordata, che consoliderà il nuovo assetto piemontese del partito.

È difficile immaginare che, almeno nei conciliaboli a margine dell'assise, la questione Damilano non trovi spazio. Tanto più che Cirio, nella veste di vicesegretario nazionale, deve tenere insieme due esigenze non perfettamente conciliabili: irrobustire Forza Italia e conservare quella rete civica senza la quale la sua stessa espansione elettorale rischia di fermarsi ai confini del partito.

Il negoziato prosegue, il nervosismo aumenta e nessuno sembra disposto a scoprire per primo le carte. Con un’ultima amara ironia: Forza Italia ha bisogno dei voti di Damilano, Marrone ha interesse alla sua lista e Cirio vorrebbe usarlo come portatore d’acqua. Tutti hanno un progetto per lui. Resta da capire se qualcuno abbia chiesto a Damilano quale sia il suo.