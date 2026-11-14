Fingono di essere poliziotti e rapinano un passante, arrestati

Due uomini di 45 e 40 anni, entrambi di Aosta, sono stati arrestati dalla polizia a Torino con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il più anziano si sarebbe finto un poliziotto, mostrando una placca metallica, per poi puntare una pistola contro un passante e farsi consegnare il cellulare e altri effetti personali, mentre il complice faceva da palo. I due sono stati individuati da una volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: gli agenti, insospettiti dal loro atteggiamento, li hanno fermati per un controllo. In quel momento è arrivata la vittima, che li ha indicati come gli autori della rapina subita poco prima. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato addosso al quarantacinquenne una pistola soft air priva del tappo rosso, diverse placche distintive con le scritte 'investigatore privato' e 'soccorso sanitario 118', due coltelli con lame di dieci e sette centimetri, un paio di manette, una torcia e proiettili da soft air. Nell'auto utilizzata dai due sono stati trovati altri due coltelli, una radio ricetrasmittente, un portacaricatore per armi corte, uno spray urticante e un'altra torcia. Il quarantacinquenne è stato inoltre denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di carte di debito e di una tessera sanitaria intestate ad altre persone e risultate provento di furto. È stato anche sanzionato amministrativamente per il possesso di una dose di crack.