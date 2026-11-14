Salvato dal soccorso alpino escursionista disperso nel Torinese

Nella serata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il Servizio Regionale di elisoccorso di Azienda Zero, sono intervenuti a Balme, nel Torinese, per il recupero di un escursionista. L'allarme è scattato intorno alle 18 quando l'uomo ha chiamato il 112 segnalando di essersi perso in discesa dal lago di Afframont. La centrale operativa lo ha localizzato con precisione utilizzando l'Sms locator e ha attivato una squadra da terra che in circa un'ora di cammino lo ha raggiunto. Il paziente si trovava in un canale impervio e in condizioni di spossatezza, anche in virtù di un principio di ipotermia. Utilizzando tecniche alpinistiche è stato accompagnato verso monte in un pianoro aperto dove è stato possibile pianificare il recupero da parte dell'elisoccorso in operatività notturna. Le operazioni aeree si sono concluse intorno alle 21.30.