SACRO & PROFANO

Dal cantiere di Repole alla Cina, tutte le spine della Chiesa

Accorpamenti delle parrocchie torinesi, polemiche sulla Messa antica e accuse al Sinodo. Il "grillino" Olivero e la questione della Messa antica. Le denunce del cardinale Zen, le aperture di Pechino e le diverse sensibilità tra Francesco e Leone XIV

Procede con alacrità la messa in atto di uno dei punti cardine della lettera pastorale del cardinale Roberto Repole, e cioè il “Cantiere Torino”, definito come un percorso di «riorganizzazione e ripensamento della presenza cristiana sul territorio» e che, alla fine, si sostanzierà nella riduzione del numero delle parrocchie cittadine, con nuovi accorpamenti e soppressioni. Naturalmente, il tutto sarà presentato come una svolta epocale e una splendida occasione evangelizzatrice.

Dai lavori in corso del cantiere, di cui sono magna pars l’onnipresente don Geppe Coha e Morena Savian, direttrice dell’Area Annuncio e Celebrazione della Curia, per ora nulla sta filtrando, ma qualcuno ha l’impressione che il modello pastorale proposto sia quello boariniano per eccellenza, che da tempo trova la sua applicazione perfetta nella parrocchia di Grugliasco, dove regna da vent’anni don Paolo Resegotti. Chissà che, per completare il quadro, non arrivino anche le suore di Madre Anna Maria Bissi, la venerabile virgo plus quam potens, le quali stanno ormai colonizzando la diocesi di Asti, governata dal vescovo, monsignor Marco Prastaro, uno dei capofila dell’alleanza psico-affettiva.

La Chiesa “grillina”

Giovedì scorso il teologo e liturgista Andrea Grillo era a Pinerolo, ospite di monsignor Derio Olivero (forse il più scopertamente “grillino” dei vescovi italiani), dove ha tenuto una lezione dal titolo “Lo scisma: una sfida per la Chiesa di domani”. Ha esposto la teoria, di cui è sicuramente uno dei campioni, secondo la quale il Vaticano II ha segnato una rottura radicale e un taglio netto con la Tradizione e il Magistero della Chiesa, quella che Benedetto XVI aveva indicato come «ermeneutica della discontinuità».

Con, però, alcune sue integrazioni: se il Concilio ha costituito uno «sblocco» del modello precedente – per sua natura non evangelico –, subito dopo, almeno a partire dagli anni Ottanta, sarebbe stato messo in atto, sia da sanGiovanni Paolo II sia da Benedetto XVI (i quali sarebbero stati, in fin dei conti, nient’altro che dei lefebvriani camuffati), un subdolo meccanismo di «nuovo blocco» delle istanze di rinnovamento. Per fortuna è arrivato papa Francesco, che ha rimesso a posto le cose. Secondo Grillo, il vero scisma non è quello perpetrato da monsignor Lefebvre, ma quello di quei cattolici che, pur accettando il Vaticano II, lo intendono come «riforma nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa» (Benedetto XVI) e che, ad esempio, chiedono, come avveniva con Summorum Pontificum, che la Messa antica torni ad avere cittadinanza nella Chiesa. Secondo il liturgista di Savona, invece, questi fedeli non sarebbero in comunione con la Chiesa.

“Più libertà liturgica”

Di diverso parere è l’arcivescovo statunitense Timothy Broglio, già presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti dal 2022 al 2025, il quale ha dichiarato che occorre «concedere, se così si può dire, un po’ di libertà liturgica a tutti» e che, di fronte a molti giovani legati a questo rito, considera «non necessario reprimere questo desiderio», non riscontrando che la libertà liturgica introdotta da Benedetto XVI si sia rivelata così problematica da motivarne la restrizione, nel 2021, con Traditionis custodes: «Non so se ci siano stati problemi, divisioni o difficoltà in altri Paesi, ma devo dire che qui non c’è stato alcun problema. È stato facile agevolare questa celebrazione e vedo che molti giovani sacerdoti sono molto felici di celebrare questa Messa. Qualcuno mi ha detto che Traditionis custodes è una soluzione in cerca di un problema».

Le “agende nascoste”

L’8 novembre scorso si è levata la voce di un vecchio leone della Chiesa, il cardinale Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, che, con la libertà di chi ha subito le persecuzioni del regime e il dileggio dei confratelli sottomessi al Partito comunista, può dire quello che molti pensano e non dicono. A proposito del Sinodo, il porporato ha denunciato apertamente le «agende nascoste» perseguite nel corso delle assemblee, accusando i responsabili del processo sinodale di aver esercitato un controllo incessante sui dibattiti, restringendo al tempo stesso le possibilità di una vera discussione. Gli obiettivi celati, ma ben presenti ai più attenti osservatori, sarebbero: modificare la costituzione gerarchica della Chiesa, aprire gli ordini sacri alle donne cominciando dal diaconato, rimettere in discussione il celibato sacerdotale nella Chiesa latina e imporre una morale sessuale radicalmente rinnovata.

Una svendita al regime

Ma rimaniamo sull’argomento Cina. Negli stessi giorni si è svolto alla Pontificia Università Urbaniana di Roma un convegno sui cento anni dalla consacrazione episcopale dei primi vescovi cinesi da parte di papa Pio XI. Il successore di Zen a Hong Kong, il cardinale Stephen Chow, ha confermato in pieno la linea di «collaborazione» con Pechino, sostenendo che non c’è alcuna contraddizione nell’essere patrioti e, al contempo, fedeli alla Chiesa. Come tutti sanno, essere patrioti nella Repubblica Popolare Cinese significa essere fedeli al Partito comunista.

Lo stesso porporato ha poi difeso strenuamente la “sinicizzazione” che, tradotta, significa che il cattolicesimo deve adattarsi ai costumi e alla cultura locali, anche quando non troppo conformi alla dottrina della Chiesa. Testualmente: «Le norme della Chiesa e quelle dello Stato non si oppongono fra loro, ma si completano a vicenda nel cammino di perfezionamento dell’uomo». Da notare che il vescovo di Pechino, monsignor Giuseppe Li Shan, è l’attuale presidente dell’Associazione patriottica cattolica cinese, da sempre controllata dal Partito comunista, e che gli accordi riservati del 2018 tra Vaticano e Cina (che qualcuno ha definito una «svendita della Chiesa al regime») hanno fatto di quest’ultima un luogo determinante nella scelta dei vescovi, mentre sono stati abbandonati a se stessi i membri della Chiesa clandestina (fedele da sempre a Roma e che ha avuto numerosi martiri), i quali vengono sottoposti a detenzioni arbitrarie e sparizioni improvvise. In sostanza, la Chiesa clandestina sarebbe stata assorbita dall’Associazione patriottica senza una protesta formale del Vaticano.

Proprio il 27 ottobre scorso, in un incontro con i giornalisti, il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Santa Sede, monsignor Paul Richard Gallagher, ha riconosciuto che «le imperfezioni dell’accordo con la Cina sono evidenti». Secondo quanto è noto del meccanismo concordato, il Papa mantiene la facoltà di decisione finale sulle nomine episcopali, mentre le autorità cinesi partecipano al processo di selezione dei candidati. Spesso, però, il veto di Roma a certe nomine non viene considerato, come sarebbe avvenuto nel caso del vescovo di Shanghai, monsignor Shen Bin.

Da segnalare, infine, che nella stessa occasione Gallagher ha preso le distanze da quello che ha definito un pacifismo ingenuo, passivo o «vuoto», mentre ha difeso il tradizionale concetto di «guerra giusta», affermando che tale principio deve essere ridefinito, ma non abbandonato, in quanto il pacifismo che non consideri l’ipotesi della guerra giusta può diventare «pericoloso».

Un futuro oltre Francesco

Poco prima di morire e proprio mentre papa Leone XIV arrivava in Argentina, il vescovo emerito di La Plata, monsignor Héctor Aguer, ha rilasciato un’intervista in cui, fra l’altro, ha parlato della situazione della Chiesa e di papaFrancesco, che aveva conosciuto e con il quale aveva avuto stretti rapporti: «Papa Francesco, formatosi nella teologia della liberazione, ha riempito l’episcopato argentino di progressismo, vescovi che condizioneranno gravemente i prossimi decenni. In Argentina la Chiesa ha quasi completamente perso la sua presenza nel panorama culturale. Rivolta quasi esclusivamente al “sociale”, la chiara, ferma e inequivocabile proclamazione di Gesù Cristo è del tutto assente. Abbiamo quindi seminari vuoti, conventi vuoti e una drammatica carenza di sacerdoti. Intere congregazioni muoiono per mancanza di vocazioni. Essere accusati di essere “insufficientemente sinodali” o di non essere aperti alla “cultura dell'incontro” porta a subire varie forme di esilio. Ci sono diocesi che contano più vescovi che seminaristi. Ci sono però segnali positivi e le nuove generazioni, sia di laici sia di sacerdoti, registrano un crescente interesse per l’ortodossia e la tradizione. Solo a partire da questo possiamo immaginare un futuro diverso».

Todos, ma con Cristo

Nel suo viaggio in Perù, Leone XIV ha ripreso esplicitamente la famosa espressione del suo predecessore, todos, todos, todos, ma con una significativa aggiunta che i media hanno censurato: «Vorrei ispirarmi a quelle parole per parlare di cosa significa vivere come discepoli di Gesù: tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo». Il Papa cita Zaccheo e insiste sulle porte aperte. Nella Chiesa c’è posto per tutti, ma l’accoglienza non è un punto d’arrivo: è l’inizio del cammino verso Cristo, tanto che poi il Papa l’ha collegata al sacramento della Riconciliazione. Il todos di Francesco era stato interpretato (senza smentite) come un «venite e restate come siete»; Leone lo ha ricondotto alla logica della conversione, perché l’amore di Cristo non conferma nel peccato, ma libera da esso.